Mariana Seoane responde a insultos de Susana Zabaleta

Susana Zabaleta tuvo un comentario inadecuado sobre Mariana Seoane durante una presentación pública y, mientras estaba en la tarima, dijo que la actriz y cantante es una “pend3ja”, calificativo que se habría registrado debido a las declaraciones que hizo sobre la relación sentimental que sostiene con Ricardo Pérez.

Sin embargo, Mariana decidió revelar su postura ante las declaraciones de Susana, donde no solamente la ofendió a ella, también lo hizo con Belinda por las presuntas operaciones que se habría realizado: “Si en verdad me sintiera pendeja, me hubiera ofendido, pero en realidad, dije ‘ah, mira, me mencionó en su show. Soy importante’. Soy una señora, pero ella más que yo“.

Seoane respondió hace semanas a los reporteros sobre la vida sentimental de Zabaleta, opinión que no mencionó con mala intención, pero dejó claro que ella no era como Susana al tener un novio tan joven para costear cualquier cosa que necesite, aunque ella considera que al llamarla “pend3ja” sería porque aparentemente no escuchó que se retractó de lo que dijo aquel día.

La actriz agregó que, a pesar de la desafortunada expresión, le agradó que la mencionara en su espectáculo: “A lo mejor (Susana Zabaleta) no vio mi disculpa. Me parece raro que una mujer con tanta experiencia haya usado ese adjetivo tan burdo hacia mi persona cuando pedí una disculpa. Lo padre de todo es que soy tan importante que me mencionó en su concierto”.

La intérprete de “No me faltes tú”, antes de finalizar la conversación con los reporteros, aprovechó para aclararles que no quería seguir enfocada en un tema negativo y prefería seguir adelante con todos los proyectos que tiene en camino. No siguió hablando sobre lo ocurrido con Susana, quien tampoco ha dicho más nada al respecto: “Me siento orgullosa. Ya mejor sentémonos, cantemos juntas y se acabó el mitote”.

¿Qué dijo Mariana Seoane de Susana Zabaleta?

“Generalmente, nunca es mal visto de un hombre a una mujer como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes; ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie“, reveló durante un encuentro con los medios de comunicación.

