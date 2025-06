Matan a niño de un disparo en su hogar en Queens, Nueva York

Jamauri Mezar, niño de 14 años, recibió un disparo mortal en la cabeza la tarde de ayer dentro de su apartamento en Queens (NYC).

El menor se encontraba en su hogar del 3er piso con un grupo de amigos en el complejo residencial Norman Towers, cerca de 90th Ave. y 161st St. en Jamaica, alrededor de las 5 p.m. del miércoles, cuando recibió un impacto en la cabeza, según las fuentes. El grupo se dispersó rápidamente del apartamento y sólo uno de los amigos se quedó para abrirle la puerta a la policía, según informó la familia.

El padrastro del joven llegó a casa de su trabajo como guardia de seguridad y lo encontró muerto, relató la madre de la víctima, Tyshia Juin, de 36 años. “Soy enfermera titulada y mi esposo trabaja en seguridad”, declaró a Daily News. “Somos buenas personas. No tenemos armas. Salvo gente todos los días, pero no pude salvar a mi propio hijo. No sé por qué Dios me haría esto”.

La policía recuperó el arma de fuego y continúa investigando el lugar. No hubo arrestos de inmediato. No quedó claro de inmediato si la víctima manejaba el arma cuando se produjeron los disparos o si alguien más abrió fuego. “Cuando llegó la madre, gritaba: ‘¡Déjenme entrar, déjenme entrar! ¡Quiero ver a mi hijo!’, pero la retenían. Estaba histérica”, dijo un vecino.

En un caso similar, a principios de este mes una niña de 14 años recibió un disparo aparentemente accidental en la cara por parte de un amigo que “jugaba” con su arma dentro de un apartamento en El Bronx (NYC) y milagrosamente sobrevivió.

A fines de mayo un niño de 8 años le disparó a otro en un hogar en Jersey City (NJ). Días antes un menor de 13 años fue arrestado como sospechoso de matar a Daoud “David” Marji (28) cuando visitaba una bodega en El Bronx (NYC) donde había sido empleado. Una segunda víctima, Tania Tubon (33), también recibió un balazo en la cadera en el mismo incidente, mientras estaba acompañada de sus dos niños, pero logró sobrevivir.

A principios de mayo un niño de 10 años murió baleado en la cabeza en un hogar en Washington Township, condado Gloucester de Nueva Jersey. Previamente un menor de 16 años que fue atrapado con un arma en su escuela fue vinculado a un tiroteo que dejó a un padre hispano muerto en Harlem (NYC). En abril la fiscalía denunció que un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tenía 15 armas esparcidas por su casa en Queens al alcance de su bebé de 15 meses.

En agosto un niño de 3 años fue hospitalizado en estado crítico por una aparente herida de bala autoinfligida en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. En junio de 2024 un menor de 14 años, hijo de un bombero, fue disparado mortalmente supuestamente por su primo también menor de edad en un complejo de apartamentos de NYCHA en Brooklyn.

En mayo de 2024 un niño de 12 años fue arrestado por la policía de Albany, capital de Nueva York, por supuestamente dispararle a una mujer en la calle. En abril de ese año una niña de 13 años fue arrestada y acusada después de que un arma con la que estaba “jugando” se disparara e hiriera a su hermano menor en un edificio residencial en Brooklyn.

En otro caso similar, en marzo de 2024 un niño de 8 años llevó una pistola a su escuela en Brooklyn (NYC) dos días seguidos antes de que fuese reportado a las autoridades.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda