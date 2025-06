Mujer recupera de la basura boleto de lotería con premio de $80,000

Lo que parecía una noche común para una mujer de Kentucky se transformó en una historia digna de película: tiró un boleto de lotería a la basura y más tarde descubrió que contenía un premio de $80,000 dólares.

Una corazonada que no ignoró

Pamela Howard-Thorton, residente de la localidad de Shepherdsville, Kentucky, aseguró que algo le dijo que debía comprar un boleto Flamingo Bingo de $5 durante una visita a una estación de servicio Speedway en Lebanon Junction.

Aunque había visto el juego antes, nunca lo había comprado. “Tuve una especie de presentimiento, una corazonada de que debía comprar ese boleto”, declaró a la Lotería de Kentucky.

Con $200 que había ganado en otro boleto, compró cuatro de esos boletos raspaditos.

Al llegar a casa, los dejó sobre el mostrador sin prestarles atención hasta las 11:30 p.m. de ese mismo día. Fue entonces cuando decidió rasparlos.

Tres pérdidas y un olvido

Los primeros tres boletos no le dieron premio, así que los arrojó a la basura. No fue sino hasta después que se percató de que solo había revisado tres de los cuatro. “Me pregunté, ‘¿Dónde está el cuarto boleto?’”, recordó. “Busqué en la basura y me dije: ‘¡Dios mío, lo tiré por error!’”.

Lo recuperó y lo escaneó. Lo que ocurrió después fue pura emoción: “Empecé a llorar, gritar y a gritar más fuerte”, dijo Pamela. El boleto perdido resultó ser el gran ganador: $80,000 dólares.

Un sueño compartido

Pamela no tardó en compartir la noticia con su familia. “Llamé inmediatamente a mi hija y a mi mamá. Mi madre siempre ha dicho que daría lo que fuera por verme ganar un gran premio antes de que algo le pasara. Cuando la llamé esa noche, estaba muy agradecida y feliz por mí”, relató emocionada.

