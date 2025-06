Paulo Quevedo habla en Hoy Día de su estado de salud

Paulo Quevedo, actor mexicano, habló en el programa Hoy Día de cómo ha sido su recuperación luego de haber sido operado por un cáncer de tiroides.

Después de haber pasado varios días de haber salido del quirófano, el artista dio algunos detalles de cómo ha vivido este momento.

“Wow, ha sido un episodio muy fuerte en mi vida, verdaderamente después de estar esos 120 días ahí (La Casa de los Famosos All-Stars), a darme cuenta de lo que padecía. Entonces sí fue un reto, una batalla más”, comentó el artista en la entrevista que tuvo con los presentadores del show de televisión.

El mexicano comentó que es la prueba más grande que le ha tocado enfrentar debido a los riesgos que conlleva una operación. “En este caso salí y no saben lo agradecido que estoy, no saben todos los mensajes que me ha dejado la gente”.

“Me extirparon tres nódulos, dos benignos y uno maligno, estaban del lado derecho de la tiroides, corría el riesgo de que me sacaran la tiroides completa y eso dependía del momento en el que me estaban haciendo la cirugía, afortunadamente fue la mitad de la tiroides”, por esta razón, explicó que no tendrá que someterse a radioterapia ni yodo.

La bendición que tiene también se debe a que ha podido conservar su voz, su instrumento principal para trabajar. “Es una bendición enorme para mí y ahorita que estoy pudiendo apoyar más la voz, estoy muy contento”, afirmó.

“Esto es una maravillosa señal. Sin embargo, yo tengo que esperar mínimo un mes porque no puedo dar muchos matices”, dijo acerca de su regreso a los escenarios, en donde espera cantar y actuar para compartir con el público su talento.

