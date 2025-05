Paulo Quevedo habla de su arrepentimiento tras dejar a la madre de su hijo

Paulo Quevedo, en junio de 2024, en exclusiva para Telemundo, informó que la relación sentimental que sostenía con Rosina Grosso llegó a su fin y, debido a algunas diferencias que se surgieron, ambos decidieron tomar caminos separados por el bienestar del hijo que tienen en común. En ese momento, decidió enfocarse en sus proyectos y no buscar otro amor.

Recordemos que durante la temporada en la que él participó de “La Casa de los Famosos”, fueron muchas las interrogantes y especulaciones sobre su supuesto vínculo con Cristina Porta, de quien después aseguró que supuestamente se había enamorado. Ahora, en una nueva temporada, él afirmó que está completamente arrepentido de lo que le hizo a Rosina y considera que ella ha sido una de las mejores experiencias que ha podido tener a lo largo de su vida.

“La madre de mi hijo es lo mejor que me ha pasado; a mí ha sido mi soporte, mi apoyo. Ella significa mucho para mí; ella representa mucho en mi vida es mi otro pulmón”, comentó a uno de sus compañeros durante la quinta temporada de reality show.

El actor mencionó que es consciente que no fue la mejor determinación que tomó en su momento y está consciente de todo el daño que le generó a la mamá de su pequeño: “Tomé una mala decisión en donde la lastimé y que ahora estoy muy arrepentido en la vida por haber hecho eso”.

Sin embargo, cuando ofreció sus declaraciones en junio del año pasado, aseguró que se sentía muy optimista por el futuro amoroso que le tendría preparado la vida. Aunque hasta la fecha no se la ha conocido nada más que el escándalo con Cristina, situación que no llegó a nada y terminó muy mal para ambos.

“Y si no, la vida sigue, lo dejaré de ser el mejor padre para mi hijo y seguiré yo emprendiendo el mejor papel que yo he tenido en mi vida que es ser padre, a la misma vez de seguir logrando todavía mis sueños de lo que me falta por lograr”, agregó durante la conversación.

