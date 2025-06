Paulo Quevedo agradece a su público por los mensajes de aliento que ha recibido 

El actor mexicano Paulo Quevedo publicó en su cuenta en Instagram un mensaje para agradecer todo el apoyo recibido luego de que hablara de unos nódulos que encontraron en su garganta y uno de ellos es maligno.

En la publicación, el quinto finalista de La Casa de los Famosos All-Stars dijo: “Hola, mis guerreros, mis lobos. Aquí pasando para hacer este videito rápidamente. Quería desde el fondo de mi corazón agradecerles por todos los mensajes de aliento, recuperación, de ánimo, creo que después de salir de la casa con todo este entusiasmo y todo el apoyo que me brindaron, me toca enfrentar esta situación”.

Consideró que el respaldo del público ha sido masivo y lo impulsa a seguir adelante con su proceso de recuperación.

“Estoy confiado, con mucha fe de que todo esto va a salir muy bien. Ya le podremos dar seguimiento a todo esto, si es que se prestan las cosas y todo. Ya los mantendré yo al tanto”, añadió.

¿Qué pasó con Paulo Quevedo?

El artista contó durante una entrevista con Jesús Caseres en una transmisión de TikTok detalles de su situación de salud.

“La verdad es que no es grato para mí, pero efectivamente. Yo, dentro de la casa, en una fiesta, yo quería retribuir con un palomazo con Paty Navidad y Lupillo Rivera y tenía una molestia en la garganta, me empecé a tocar porque tenía mucha carraspera. Dentro de la casa se vive un ambiente muy seco y estaba un poco con la incertidumbre de por qué estaba teniendo tanta resequedad en la garganta y tenía una voz muy hacia atrás en la mañana y en la tarde. Mi voz no proyectaba en su máximo potencial”, dijo acerca de los primeros síntomas que sintió.

Además de esto, explicó que un nódulo es benigno y otro maligno: “Tenía el aspecto de un nódulo maligno, del cual tuve que estar sometiéndome a estudios y estudios, pero aún dentro de la casa no pude concluir nada”.

