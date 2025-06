¿Qué se sabe de la salud de Paulo Quevedo, exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars?

Paulo Quevedo, actor mexicano, reveló que tiene cáncer. Esta afección la detectó mientras estuvo en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

Durante una entrevista con Jesús Caseres en una transmisión de TikTok, habló de su situación de salud.

“La verdad es que no es grato para mí, pero efectivamente. Yo, dentro de la casa, en una fiesta, yo quería retribuir con un palomazo con Paty Navidad y Lupillo Rivera y tenía una molestia en la garganta, me empecé a tocar porque tenía mucha carraspera. Dentro de la casa se vive un ambiente muy seco y estaba un poco con la incertidumbre de por qué estaba teniendo tanta resequedad en la garganta y tenía una voz muy hacia atrás en la mañana y en la tarde. Mi voz no proyectaba en su máximo potencial”, contó sobre cómo empezó a notar algo distinto en su cuerpo.

Poco después, pidió ayuda profesional y le detectaron dos nódulos en las cuerdas vocales y que uno de ellos es maligno. “Tenía el aspecto de un nódulo maligno, del cual tuve que estar sometiéndome a estudios y estudios, pero aún dentro de la casa no pude concluir nada”, afirmó.

Luego de salir del reality show pudo determinar que sí tiene que someterse a una cirugía lo antes posible para tratar esta situación.

“Es lamentable, pero son cosas que nos suceden y tengo ahorita que darle seguimiento. Yo creo que en unas semanas me meto al quirófano, pues me tienen que operar de la tiroides”, comentó en la transmisión que hicieron este jueves en la plataforma.

En plena competencia, hubo rumores de que uno de los participantes tenía cáncer y ahora se confirma que se trata de Paulo Quevedo, quien logró el quinto lugar en el reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Debido a la noticia, muchos de los seguidores del artista se han mostrado preocupados y han enviado sus mejores deseos para su pronta recuperación.

