“Tengo un punto de drogas y le voy a poner una bomba en el edificio”, las amenazas de boricua a funcionarios gubernamentales y FBI

San Juan – Una mujer ha sido detenida y acusada por las autoridades federales en Puerto Rico por hacer amenazas contra una agencia del Gobierno local y el FBI, según informó el jefe de la dependencia estadounidense en la isla, Devin Kowalski.

Según detalló Kowalksi en un comunicado, la imputada, identificada como Zoraida Rivera Martínez, enfrenta cargos por violar el Título 18 del Código de Estados Unidos, Secciones 876 (envío de comunicaciones amenazantes), por hechos ocurridos en Puerto Rico entre febrero de 2022 y mayo de 2025.

De acuerdo con la acusación federal, la mujer ha sido acusada por enviar amenazas mediante cartas, correos electrónicos o llamadas a la Administración para el Financiamiento de la Vivienda, el FBI y sus empleados, que incluían supuestas alertas de que les ubicaría una bomba o dispararía contra la entidad.

“Hay apropiadas maneras y decentes para reclamar y expresar cosas protegidas por la primera enmienda“, sostuvo Kowalksi en un comunicado, en referencia a la propuesta inicial que aparece en la Constitución de Estados Unidos sobre la libertad de expresión.

No obstante, Kowalski enfatizó que el “intimidar a dependencias públicas con amenazas de muerte, no solo son inaceptables, sino un crimen federal, y el FBI no tolerará estos intentos para intimidar a agencias gubernamentales o a sus funcionarios”.

“Este arresto refleja nuestro firme compromiso en proteger nuestras instituciones y el intento de aquellos para imponer miedo, intimidación y acoso en vez de tener una conversación amena”, agergó.

La acusación asegura que el teléfono celular desde donde se hicieron las presuntas llamadas amenazantes está a nombre de la acusada.

Además, indica que unos 32 correos electrónicos fueron enviados por la misma persona.

También se alude que el 26 de mayo de 2024 supuestamente la mujer envió una carta amenazante dirigida al FBI en el que se reiteró el fraude que la mujer denunciaba contra residentes del municipio Toa Baja.

Las cartas incluían expresiones como “tengo un punto de drogas y le voy a poner una bomba en el edificio”, “FBI y Vivienda, lo voy a matar y tirotealo” y “FBI los voy a matar y le voy a poner una bomba en la oficina de San Juan”.

La imputada quedó libre bajo fianza a la espera de su próxima cita judicial.