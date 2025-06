Votantes de Brooklyn y Queens esquivaron el calor y salieron a sufragar: aumentó la participación

Este martes 24 de junio se celebraron en la ciudad de Nueva York las elecciones primarias para elegir a los candidatos que se enfrentarán en los comicios generales del 4 de noviembre, en cargos como Alcalde, Contralor Municipal y presidentes de condado.

La fecha pasará a la historia, no solo por haber tenido una temperatura de 101 grados, que llegó a sentirse por encima de los 107 grados, algo que la Gran Manzana no tenía desde el 2012, sino también porque aumentó la participación electoral.

Esto, según datos preliminares de la Junta de Elecciones de la Ciudad y la presencia de votantes en puestos de votación, pues el reporte oficial de las 6:00 de la tarde de ese organismo dejaba ver que hasta ese momento ya habían sufragado 830,875, neoyorquinos, cifra que sumada a los 384,338 votos anticipados que se registraron y los 45,597 enviados por correo sumaban 1,260,810, más del total de las primarias del 2021.

Y a pesar de las altas temperaturas, los neoyorquinos le hicieron el quite al calor y el elevado mercurio no fue excusa para que votantes registrados, como Lucerito González, salieran a sufragar con evidente motivación y con la esperanza de que su voto contribuya a que a partir del 1 de enero del 2026 Nueva York camine por una ruta mejor.

Así lo confesó la madre de familia mexicana, quien con el calor a reventar, tras regresar del trabajo a su casa en Corona, Queens, acudió sin dudarlo al puesto de votación de la calle 104 a “usar los poderes”, como se refirió al derecho al voto que tiene desde que se volvió ciudadana en el 2003.

“Yo voto porque quiero que mi decisión cuente y que mi vida cambie un poquito para bien en cosas básicas, como que no me suban la renta y que pueda seguir costeando mis cosas en esta ciudad. Y por eso le doy mi apoyo pleno a Zohran Mamdani”, comentó la votante. “No entiendo cómo todavía hay gente que se queja de los gobiernos que tenemos y pudiendo votar no lo hace. Si uno no vota no puede exigir nada”.

Votantes de Queens y Brooklyn salieron a apoyar a sus candidatos en las primarias sin importar el calor Crédito: EdwinMartínez | Impremedia

Y aunque en áreas del condado de Queens, como Astoria, Sunnyside y Long Island City se vio un amplio número de votantes desde horas del mañana e incluso llegó a haber pequeñas filas en los centros de votación, en algunas urnas de Corona y Jackson Heights, hasta mitad de la tarde no se vislumbraba una masiva presencia.

“Yo he visto unas votaciones masivas, no porque vea colas largas sino porque veo a mucha gente que entra y sale. No hay duda de que están votando y creo ques importante que esto pase porque la gente tiene derecho a manifestarse como su voto”, comentó la venezolana Ana Medina, quien estaba repartiendo volantes de un candidato del Distrito 21 para el Concejo Municipal de Queens, donde las elecciones estaban muy reñidas entre Erycka Montoya, Yanna Henriquez y Shanel Thomas.

El mexicano Juan Chávez, confirmó que a diferencia de otros comicios, quizá por el clima o por la votación anticipada, hasta caída la tarde no había visto una presencia amplia de votantes en esa parte de la ciudad.

“Ha habido participación, que es lo más importante, pero no como en años atrás, porque tal vez ya hicieron votaciones adelantadas.Veo menos gente, pero creo que gane quien gane para los cargos en disputa urge que los elegidos trabajen duro en temas que nos preocupan a las comunidades, como la seguridad en las calles, la limpieza de toda esta zona de la Roosevelt, que debe ser un trabajo continuo y no puede acabarse de un momento a otro. Deben apoyarnos más como comunidad”, dijo el mexicano.

Votantes de Queens y Brooklyn salieron a apoyar a sus candidatos en las primarias sin importar el calor Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

En Brooklyn, condado que en estas elecciones ha brillado por aportar el mayor número de votantes, que tan solo en la jornada de este martes de manera presencial sumaba a las 6 de la tarde 302,062, también vivió la jornada con emoción y alta participación.

“Yo voto esta vez con alegría porque siento que hay candidatos que me representan, que provienen directamente DEnuestras comunidades, que son inmigrantes como yo y que sienten las necesidades que gente del común sentimos”, aseguró Graciela Oquendo, originaria de Honduras, quien votó en Sunset Park.

Votantes de Queens y Brooklyn salieron a apoyar a sus candidatos en las primarias sin importar el calor Crédito: EdwinMartínez | Impremedia

El dominicano Freddy Hermán, quien aseguró que vota desde 1980 en los comicios municipales, también se mostró muy involucrado en los comicios sin importarle la ola de calor y advirtió que emitió su voto pensando en la seguridad para la Gran Manzana.

“La Ciudad necesita un hombre con gran experiencia para encarar el desorden que persiste en muchos vecindarios, luchar contra la criminalidad y por eso mi voto fue por Cuomo”, dijo el votante latino, quien es parte del 23% de hispanos registrados para votar que hay en La Gran Manzana. “Creo que la ciudad necesita recuperar el respeto por la fuerza policial”.