Triunfo de Mamdani en primarias causa revuelo entre latinos: hay esperanzas y preocupaciones

Han pasado solo unas horas desde que Zohran Mamdani hizo historia al ponerse adelante en las votaciones de las primarias demócratas por la Alcaldía de Nueva York, dejando relegado a uno de los pesos pesado de la política neoyorquina, y poniendo a temblar a la maquinaria tradicional demócrata. La hazaña movió a la Gran Manzana en un hecho inédito en la lucha por manejar las riendas de la Ciudad.

Con el 93% de los votos contados, el asambleísta de 33 años, atesoró un bastión de 432,305, que representa el 43.5% del electorado, contra 361,840 votos que recibió Andrew Cuomo, equivalente al 36.4%, por lo que se espera que, quizá la próxima semana, las autoridades electorales confirmen la victoria de Mamdani, cuando concluyan las rondas de conteo de votos por orden de preferencia y llegue al 50%.

Y mientras se oficializa el triunfo del político de Astoria, de padres de India, nacido en Uganda, el nombre de Mamdani saltó a los titulares en todos los rincones de la Gran Manzana y el país. Asimismo ha generado todo tipo de reacciones y análisis sobre lo que significa que haya conquistado al electorado neoyorquino, que aumentó su nivel de participación enormemente, y sobre lo que viene para la Ciudad, de cara a las elecciones generales del 4 de noviembre.

“El mensaje del martes es bastante obvio: cuando hay una necesidad de cambio y se junta con la participación cívica y colectiva votando es posible que ocurran las cosas. Y eso es exactamente lo que vimos”, asegura la experta política Lucía Gómez. “Los resultados de estas elecciones, donde hubo millones de dólares para intentar frenar a Mamdani demuestra que estamos ante un electorado totalmente desilusionado de la clase política después de la últimas elecciones y en noviembre seguramente se verá ese electorado más solidificado”.

La analista recalcó que la campaña de Mamdani, que contó con elevados recaudos de gente del común y no de corporaciones ni de grupos económicos o donantes millonarios, como sí fue el caso de Cuomo, es un testimonio claro de que los neoyorquinos quieren tener un líder diferente que “les hable de las necesidades básicas de la gente: renta, transporte, cuidado infantil y salarios” y no de conceptos lejanos.

“El votante que ahora vota lo hace pensando en el bolsillo. Los votantes se conectaron con las propuestas de Zohran porque tienen la esperanza de que si se congelan las rentas se les da un respiro, pueden salir adelante y vivir en Nueva York con dignidad después de matarse horas trabajando”, dijo la analista.

“Que alguien les de la opción de que no tiene que pagar autobuses y en vez de malgastar dinero en programas que no sirven se expandan los planes a trabajadores, es algo que le va a ahorrar a la gente muchos dólares y lo van a sentir”, acotó. “Mamdani le presentó al electorado un plan concreto para personas del común que son la mayoría y funcionó”.

Sin embargo, a pesar del movimiento que el eventual candidato demócrata a la Alcaldía y su victoria en las urnas, Gómez advierte que todavía hay mucho camino por recorrer hasta las elecciones de noviembre, donde se conocerá la decisión final del electorado.

“Basado en elecciones anteriores se pensaría que es fácil para el candidato que conquista la nominación demócrata ganar la Alcaldía, pero muy seguramente se va a ver intentos por ensuciarlo y atacar su plan desde la derecha y votantes conservadores que dicen que son independientes”, comentó la experta política.

“No sabemos todavía si Cuomo seguirá con su aspiración, porque en las urnas ya le dijeron que no lo quieren y si continúa en su intención, es posible que sus votos de dividan entre él, Eric Adams e incluso el republicano Curtis Sliwa. Lo que quedó claro también es que el dinero que se pone en contra ya no compra votos. Creo que Cuomo se va a sacar él mismo”, agregó.

Triunfo de Zohran Mamdani en primarias causa revuelo entre latinos. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, quien ganó su nominación por la reelección en el cargo, aseguró que el triunfo de Mamdani tiene un significado muy especial para las comunidades inmigrantes de la Gran Manzana

“Nosotros por mucho tiempo, inmigrantes y latinos, hemos caído en la trampa de las palabras de políticos que no sirven, que son del establecimiento y que al final nunca nos han ayudado y este triunfo de Zohran es una victoria real que representa a nuestras comunidades en una posición de poder y vamos a ver cambios reales y beneficios para todos”, dijo el político de origen dominicano.

“Por mucho tiempo siempre nos han culpado en la ciudad por todo lo malo que pasa cuando no estábamos en posiciones de poder”, dijo el presidente de Brooklyn, el condado que más votó en las primarias con más de 350,000 votos. “Ahora que un inmigrante va a estar por primera vez en esa posición de poder, vamos a ver que la ciudad va a caminar hacia más oportunidades, más amor y progreso y no será una administración llena de temor que busque asustar a la gente para que apoyen a los mismos candidatos de siempre, que no hacen nada por nosotros”

Defensores de los usuarios del transporte también recibieron con optimismo el evidente triunfo de Mamdani y aseguraron que su avance hacia la lucha por la Alcaldía de Nueva York tendrá un impacto positivo en los neoyorquinos comunes y corrientes.

“Como ningún otro líder, Zohran Mamdani defendió las necesidades de los usuarios del transporte público en todo momento. Hizo de nuestras necesidades un elemento central de su visión para la ciudad de Nueva York. Y cuando él ganó, nosotros también ganamos”, aseguró Betsy Plum, directora ejecutiva de la organización Riders Alliance. “Desde su audaz plan en la Asamblea para reformar la MTA, hasta sus alegres Subway Takes, y su visión unificadora de autobuses rápidos y gratuitos, Zohran es un auténtico neoyorquino, en sintonía con nuestro estilo de vida y dispuesto a construir sobre él. Con Zohran, por fin tenemos un candidato a la alcaldía que nos ve, valora nuestro tiempo y está listo para gobernar como nuestro conductor principal”

La concejal Tiffany Cabán destacó que desde la victoria de Alexandria Ocasio-Cortez para el Congreso, en 2018, la victoria de Mamdani es una muestra más de la fuerza del movimiento progresista en la Gran Manzana y de la capacidad que tienen los neoyorquinos cuando se organizan.

“Fue una campaña audaz y disciplinada, arraigada en el poder de la clase trabajadora, y dio sus frutos. Esta victoria refleja años de organización, elaboración de estrategias, huelgas y desarrollo comunitario. Y se nota. No solo estamos ganando elecciones, sino que estamos transformando lo políticamente posible”, dijo la política latina. “Los neoyorquinos anhelan una política basada en la alegría, la justicia y la solidaridad. El socialismo democrático no es un sueño. Es la respuesta real y práctica a las crisis que enfrentamos en un momento crucial con el autoritarismo en auge y los sistemas que fallan en nuestras comunidades”.

Senobia Fernández, quien se gana la vida como cocinera en un restaurante de Manhattan, celebró también la victoria de Mamdani y afirmó que la llena de esperanzas justo cuando siente ue el salario no le alcanza y necesita trabajar más para pagar la renta.

“Ya estamos cansados de políticos que solo nos usan para llegar arriba y luego nos ponen el cuchillo en el cuello, como hizo Eric Adams. Yo voté por él en el 2021 porque prometió que los neoyorquinos no íbamos a pagar más del 30% en rentas y lo que hizo fue subirnos el arriendo cada año. Tres veces seguidas fue demasiado y por eso Zohran viene como un bálsamo”, comentó la votante dominicana. “Necesitamos sangre nueva en la política que de verdad mueva cambios que sintamos en nuestras casas. Rentas congeladas, buses gratis, mercados más baratos y cuidado de los niños barato, es algo que nos va a cambiar la vida a millones de latinos”.

Pero no todos los neoyorquinos hispanos tienen el mismo sentir. Y contrario a las esperanzas de buena parte del electorado latino que apoyó en las urnas a Mamdani, otros se declaran abiertamente preocupados.

Tal es el caso de bodegueros y dueños de pequeños negocios de la ciudad que se oponen a la agenda de gobierno propuesta por el candidato progresista, no solo por su plan de crear mercados comunitarios manejados por el gobierno local sino por el temor de que la policía cambie su rol actual.

“Nosotros los bodegueros no estamos festejando nada con la victoria de Mamdani. Hemos estado muy en contra de sus planes, porque no creemos que deba operar bodegas manejadas por la Ciudad. Esa es una idea arcaica y de fracaso porque si el gobierno interviene nos va a afectar a nuestros negocios por los que pagamos impuestos”, dijo Francisco Marte, presidente de la Asociación de Bodegueros de Nueva York.

“Además, en seguridad pública no confiamos en su plan ni que se le quite la fuerza al NYPD. Sin embargo estamos abiertos reunirnos con él y manifestarle nuestras preocupaciones, pero si continúa con sus planes y no nos escucha no solo no vamos a apoyarlo sino que vamos a combatirlo con otros candidatos”, dijo.

Julio Salazar, quien vive en el Alto Manhattan, se sumó al rechazo hacia Mamdani y aseguró que espera que para los comicios generales aparezca una nueva opción política más centrista porque teme que la visión progresista lleve a la Gran Manzana hacia el caos.

“Hay cosas de los progresistas que me gustan pero me preocupa mucho tener un alcalde sin experiencia que además crea que en vez de mandar a la cárcel a los ladrones hay que educarlos y que le de tantas cosas gratis a la gente, porque así los vagos se malacostumbran y no van a querer trabajar”, dijo el votante caribeño.

En las elecciones generales del 4 de noviembre, Mamdani se verá las caras con el actual alcalde, Eric Adams, quien buscará su reelección como candidato independiente, el republicano Curtis Sliwa, y si Cuomo no anuncia lo contrario, también se enfrentará al exgobernador, quien competirá con el aval de un nuevo partido que creó, ante lo que muchos pronosticaban iba a ser una eventual derrota en las urnas.

“Esta noche no fue nuestra noche. Esta noche fue la noche del asambleísta Mamdani”, fueron las sorpresivas palabras de Cuomo tras conocer los resultados de las primarias, quien optó por conceder el triunfo a su rival, sin esperar la comunicación oficial de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York que tomará varios días antes de manifestarse.

Mamdani, por el contrario, en un evento en Long Island City, con cientos de simpatizantes, votantes, voluntarios de su campaña y líderes políticos que lo apoyan, como la Fiscal Letitia James, la congresista Nydia Velásquez, el Defensor del Pueblo Jumaane Williams, el contralor y candidato a la Alcaldía Brad Lander, y el presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso mostró su orgullo por haber conquistado lo “impensable” por muchos y prometió seguir luchando para que Nueva York sea una ciudad asequible.

“Esta noche hicimos historia. En palabras de Nelson Mandela: ‘las cosas siempre parecen imposibles hasta que se hacen”, dijo el político de Queens, quien llegó a Estados Unidos a la edad de 7 años, y quien se volvió ciudadano en el 2018, tras advertir a los ricos y poderosos que ahora es el tiempo de luchar por la clase trabajadora.

“Una vida digna no debe estar reservada para unos pocos afortunados. Debe ser una que el gobierno municipal garantice a todos y cada uno de los neoyorquinos”, manifestó el candidato a la Alcaldía, al tiempo que advirtió que rechaza “el fascismo de Donald Trump” y defenderá a las familias inmigrantes de ICE. “Lucharé por una ciudad que funcione para ustedes, que sea asequible para ustedes, que sea segura para ustedes; trabajaré para ser un alcalde del que se sientan orgullosos de ser suyo”.