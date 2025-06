Florinda Meza dijo que los hijos de Roberto Gómez Bolaños eran “defectos”

Florinda Meza ofreció una entrevista en el año 2004 y estaba acompañada de su esposo, Roberto Gómez Bolaños. Durante la conversación en el canal TVN Chile, surgieron declaraciones sobre la forma en que la actriz se refería a la familia y la exesposa del intérprete de “El Chavo del 8”. La conversación se ha viralizado en las últimas horas, pero ella no ha mencionado nada para retractarse de lo que dijo hace dos décadas.

“Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa“, mencionó la actriz y no buscó la forma de corregir lo que dijo por el hecho de estar en un programa de televisión. Pero eso no fue todo, porque el productor de inmediato reaccionó: “¡No! ¡Cómo defectos! ¡Si son maravillosos!“. Aunque las cosas no terminaron ahí, porque ella le dijo: “Si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y eran un defecto“.

Durante un tiempo se llegó a mencionar que Florinda y Roberto tenían un amorío mientras él estaba casado con la madre de sus hijos, pero la mexicana siempre lo negó. Por ello, destacó esa referencia de lo que tanto se le ha acusado por años de presuntamente haber acabado con un matrimonio: “Ahora me doy cuenta que sí era cierto, por lo tanto, me debes cinco años”.

La entrevista ha tomado fuerza, ya que se está transmitiendo una bioserie de Roberto y ella ha desmentido varios temas que abordó HBO Max. Sin embargo, todo vuelve a dar un giro inesperado por cómo ella habló de sus hijos y la fama de él por querer estar con muchas mujeres: “Él era un hombre muy infiel a su esposa; como andaba con tantas, yo no quería ser una más en su lista, por eso me negué siempre; él siempre me decía que yo era su mujer ideal”.

Gómez Bolaños y Meza nunca tuvieron hijos y ella, durante una entrevista, explicó la razón por la que eso no ocurrió, aunque estaban casados: “Después de dos años de vivir juntos, cuando todavía se podía revertir la vasectomía, se lo propuse. Pero él me explicó por qué no lo haría. (…) Un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración, y él no podría con la culpa de amar menos a los otros“.

