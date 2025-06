Karla Sofía Gascón se pronuncia tras ser excluida de la Academia de Hollywood

La actriz española Karla Sofía Gascón se pronunció luego de que fue excluida por la Academia de Hollywood. La organización cinematográfica envió 500 invitaciones para nuevos miembros. Entre las actrices invitadas están Mikey Madison, Ariana Grande y Fernanda Torres, quienes estuvieron nominadas junto con Gascón en la categoría Mejor Actriz de los premios Oscar 2025.

Al no recibir invitación, Karla Sofía Gascón, protagonista de la polémica película ‘Emilia Perez’, se pronunció al respecto y dijo estar agradecida con La Academia, y aseguró que aceptará la invitación si llegase a recibirla en los próximos días.

“A mí no me ha llegado nada oficialmente… Si deciden invitarme lo aceptaré con todo el honor, el cariño y el amor de mi corazón”, dijo la polémica actriz a la agencia EFE.

El hecho de que Karla Sofía Gascón haya sido nominada como Mejor Actriz no es garantía de que recibirá una membresía para ingresar a la Academía. Si bien las bases establecen que los nominados “son considerados automáticamente para la membresía y no necesitan patrocinadores”, esto no supone una garantía para recibir la invitación. Es por eso que otras actrices nominadas en los Oscar como Mejor Actriz sí recibieron una invitación y Karla Sofía no.

La actriz trans dijo que se concentrará en su trabajo y recordó que no tiene nada que ver con la “imagen negativa” que han hecho de ella.

“Yo solo puedo seguir trabajando poniendo toda mi alma en los personajes que interpreto y demostrando, en mi vida personal, que no tengo nada que ver con la imagen negativa que algunos han intentado crear de mí”, ha dicho Gascón.

Al inicio de la temporada de premios, Karla Sofía Gascón se volvió blanco de polémica luego de que salieron a la luz publicaciones antiguas de la actriz en la red social X en la que hizo comentarios calificados como racistas.

En medio de toda la polémica la actriz trans negó haber hecho comentarios de esa índole. “Jamás habrán escuchado de mi boca algo contra cualquier persona por su color de piel o apoyar ningún movimiento que intente socavar los derechos de cualquier ser humano o minoría”, agregó.

