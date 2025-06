Revelan la causa de la muerte del padre de Rihanna

Este 26 de junio se dieron a conocer las causas del fallecimiento de Ronald Fenty, padre de la estrella de la música y empresaria Rihanna.

El progenitor de la cantante falleció el pasado 30 de mayo debido a insuficiencia respiratoria aguda, cáncer de páncreas y neumonía aspirativa, según informó TMZ tras obtener el certificado de fallecimiento.

El certificado de defunción también incluye insuficiencia renal aguda y necrosis tubular aguda como factores que contribuyeron a su muerte. Ronald Fenty falleció a los 70 años en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

Antes de su muerte, Rihanna visitó a su padre en el hospital junto con su hermano Rajad Fenty.

Rihanna no se ha pronunciado por el fallecimiento de su padre. Sin embargo, es bien sabido que su relación con su progenitor ha pasado por altibajos. En 2019, ella lo demandó, alegando que la agencia de talentos Fenty Management, dirigida por él, se estaba aprovechando de su marca Fenty Beauty y otros negocios registrados con el nombre Fenty.

“¿Ella? ¿Me va a demandar? ¿Por qué me demandaría? ¡Es mi apellido!. Ella nunca me va a demandar, ¡tendría que luchar!”, dijo Ronald Fenty en su momento a OK! con respecto a la demanda de su hija. Rihanna solicitó desestimar la demanda en septiembre de 2021.

Actualmente Rihanna se encuentra disfrutando de su tercer embarazo con el rapero A$AP Rocky. Rihanna está acostumbrada a anunciar sus embarazos a lo grande, es por eso que decidió revelar esta noticia horas antes de la MET Gala.

“Estoy bien. Sorprendentemente me siento bien y no demasiado abrumada en este momento. Al principio fue como, ‘¡Ah!’ Y estoy cansada, pero estoy ilusionada”, dijo la dueña de Fenty Beauty a Entertainment Tonight.

A$AP Rocky se mostró emocionado por convertirse en padre nuevamente. “Se siente increíble, ¿sabes? Ya era momento de mostrarle a la gente lo que estábamos cocinando. Y me alegra que todos estén felices por nosotros porque nosotros de verdad lo estamos”, dijo a la Associated Press.

