Rey Grupero y Caramelo se reencuentran en TikTok

Photo © 2025 Alfredo Rolon/The Grosby Group EXCLUSIVE San Juan, Puerto Rico. Junio 19, 2025 Carlos "Caramelo" Cruz made his runway debut at San Juan Moda in Puerto Rico, cheered on by his girlfriend Manelyk and TV personality Maripily Rivera. *** Carlos "Caramelo" Cruz debutó como modelo en San Juan Moda en Puerto Rico, acompañado por su novia Manelyk y la presentadora Maripily Rivera. Crédito: Grosby Group