Florinda Meza responde a críticas por sus palabras sobre los hijos de Chespirito

Florinda Meza se ha defendido en su cuenta de Instagram tras las constantes interrogantes en su perfil por todo lo que se ha dicho de ella en la bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo”, que transmite HBO Max. Sin embargo, los comentarios negativos incrementaron luego de que resurgiera una entrevista en la que afirmó que los hijos de Roberto Gómez Bolaños eran “defectos”, lo que ha generado indignación en muchos por expresarse así.

Una usuaria de la red social de la camarita le escribió que acababa de ver la entrevista realizada en 2004 en TVN Chile, conversación en la que estuvo acompañada de su esposo, Roberto Gómez Bolaños. A su vez, esa persona mencionó que ya entendía la razón por la cual los hijos de él la “odian”, ya que aparentemente fue una situación buscada debido a la manera tan negativa de hablar sobre los hijos de su pareja.

La actriz aprovechó para responderle y aclarar lo que no ha sido bien visto por muchos: “No viste la entrevista completa. Estábamos hablando de por qué no le hice caso cuando me cortejaba por más de 5 años. Era una forma de hablar para explicar que, aunque me gustaba y me parecía un hombre perfecto, tenía 7 ‘defectos’ que me impedían aceptarlo”.

Las opiniones sobre el tema no faltaron en su publicación más reciente sobre cómo nació Chespirito, y un usuario de la misma aplicación le preguntó si esa respuesta que dio hace más de 21 años fue “impulsiva” o “equivocada”. Meza le respondió de inmediato para aclarar que, en su caso, toda la situación fue sacada de contexto y la terminó perjudicando, aun cuando ha pasado demasiado tiempo desde aquella entrevista que ha dado la vuelta al mundo.

“Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían únicos ‘defectos’ para decirle que sí, a pesar su insistencia. Es muy fácil sacar de contexto las cosas, más ahora. Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara. Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica”, explicó.

Gómez Bolaños le respondió: “¡No! ¡Cómo defectos! ¡Si son maravillosos!, y ella le dijo: “Si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y eran un defecto”.

