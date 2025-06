Sacerdote destituido en Queens, Nueva York por abusar de menores: investigación

Michael McHugh, veterano sacerdote católico que dirigió parroquias en Queens, El Bronx, Manhattan y Brooklyn (NYC), ha sido oficialmente destituido tras una investigación sobre denuncias de abuso sexual infantil que se remontan a la década de 1980.

El padre McHugh, actualmente de 70 años y vicario parroquial de la Iglesia Nuestra Señora del Monte Carmelo (Our Lady of Mount Carmel Roman Catholic Church) en Astoria, será incluido en la Lista de Sacerdotes con Acusaciones Creíbles de la Diócesis de Brooklyn, que puede ser consultada aquí.

Las acusaciones salieron a la luz a finales de marzo. Ahora McHugh ha sido inhabilitado permanentemente para ejercer cualquier función ministerial, incluyendo oficiar misa en público, y ya no puede vivir en las instalaciones de la iglesia, según un comunicado de la diócesis.

La investigación corroboró las acusaciones contra McHugh y el obispo Robert Brennan informó a los feligreses sobre la decisión de destituirlo, indicó New York Post. “Esta noticia es inquietante y confusa para muchos”, escribió el Obispo Brennan a la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Monte Carmelo. “A menudo, el simple hecho de tener un espacio para hablar sobre estos asuntos es un primer paso para abordar el fuerte impacto que estas noticias pueden tener”.

McHugh fue ordenado el 17 de mayo de 1980 y estuvo asignado a lo largo de los años a las parroquias de Holy Cross y Our Lady of Refuge, en Flatbush; St. Agatha’s, Our Lady of the Presentation y Blessed Sacrament en Jackson Heights; Most Precious Blood en Long Island City; St. Jude Shrine, Our Lady of Mount Carmel y Annunciation en Williamsburg; St. Sebastian en Woodside; Corpus Christi en Morningside Heights; y St. Brendan’s en Norwood.

La declaración de la diócesis reafirmó su compromiso con la protección de la infancia: “La Diócesis de Brooklyn se toma en serio todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada con menores y ha implementado importantes programas para prevenir el abuso sexual y proteger a los niños”.

A fines de abril la Diócesis Católica Romana de Buffalo (NY) acordó un acuerdo provisional de pagar $150 millones de dólares a más de 800 víctimas de abuso sexual, declaró Mitchell Garabedian, abogado de decenas de acusadores. En otro caso similar reciente, Rolando Ruiz, empleado de una iglesia en Yonkers (NY), fue imputado por los cargos de violación y abuso sexual reiterados de una menor durante varios años.

En marzo Michael Eguino, capellán del Departamento de Policía de Nueva York conocido como “Father Mike”, fue arrestado en un motel en El Bronx (NYC) y acusado de patrocinar la prostitución. En mayo Axel Palomares, profesor de una escuela secundaria católica privada en Nueva Jersey fue arrestado tras presuntamente crear y poseer material de abuso sexual infantil, entre otros delitos.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda