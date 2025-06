Adamari López organiza su clóset e impresiona a muchos con todo lo que tiene

La puertorriqueña Adamari López compartió en sus redes sociales cómo es su clóset y el proceso que tuvo que llevar a cabo para organizarlo.

En esta ocasión, la boricua contó de forma detallada todos los pasos que tuvo que cumplir para lograr arreglar el lugar en el que guarda su ropa, calzado y accesorios.

“Hola, hola, mis amores, ustedes saben que a mí me gusta la organización y el orden y una vez más me tocó organizar el clóset. Es que yo siento que cuando el clóset está desordenado algo en mi vida también lo está, así que no podía dejarlo así”, comentó.

Dijo además que el proceso de selección de la ropa que se quedaba y se iba fue bastante difícil. “También tenía que organizar los zapatos que aunque parecían muchos, pero no eran tantos. Lo que sí es que los necesito para el trabajo y mi vida personal, no me deshice de muchos, pero los organizamos”, afirmó.

La conductora de televisión contó que fueron muchas las cosas que decidió sacar del clóset debido a que no las usaba.

“Dejé lo indispensable, me tomó varios días la organización, aprendí muchísimo de la organización, de cómo ordenar la ropa, cómo ponerla por colores y también cómo organización y orden, aunque se parezcan, no son lo mismo”, destacó.

La puertorriqueña explicó que los bolsos y accesorios fueron otro reto debido a la gran cantidad que tiene.

Al final, Adamari López quedó satisfecha con el resultado y muchos de sus usuarios reaccionaron a este contenido que compartió, algunos sorprendidos por la gran cantidad de ropa y zapatos que tiene y otros para elogiarla por la mujer tan ordenada que es.

“Respeto porque es su dinero y su esfuerzo. Pero creo que es demasiado. Si haces una venta de garaje recoges dinero y le das de comer a tantos niños con hambre”, “¡Qué bonito ha quedado el clóset, Ada, tremendo trabajo lograr y si de seguro lo vas a mantener así, porque eres muy organizada! Tus carteras y zapatos, todos muy lindos”, “¿Qué mujer no tiene más de 10 pares de zapatos, carteras y dos closets de ropa y PUM 💥 como siempre el que puede puede y el que no critica”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.