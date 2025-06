Adamari López revela cómo descubrió una infidelidad sorprendente

Adamari López, en su pódcast ‘Ada y Chiqui de show’, reveló detalles de lo que hizo en una de sus relaciones sentimentales, pero comenzó indicando que no es una persona desconfiada, a menos que la otra parte le dé razones para ver o sentir cosas que le generen incomodidad en su convivencia. Por ello, explicó que le pagó a un detective para conocer si le estaban siendo infiel y terminar con las dudas.

“Si alguien me da motivos, soy celosa, y para tomar una decisión certera, correcta y bien pensada, hay que averiguar todas las fuentes, porque uno tiene que tener y reunir, además, todas las pruebas; porque si no, siempre uno es la loca. Para eso, uno necesita las pruebas necesarias. Una vez reunidas todas esas pruebas, para no generar más inseguridad y falta de empatía para mí misma, salgo de la relación”, dijo la puertorriqueña.

La conductora de televisión también mencionó cómo es el proceso de pago para cubrir el servicio del investigador privado. Además, detalló que lo inicial es cancelar la suma de dinero que piden, sin importar si durante ese tiempo la persona pudo recopilar alguna información sobre lo que necesitan.

“De entrada, cobra una tarifa que, uses las horas o no, tienes que pagar, ya que ese pago que haces es por una cantidad de horas; las tienes que pagar las consumas o no las consumas. Y si quieres más, tienes que seguir pagando después de esta tarifa inicial que das”, explicó.

Sin embargo, no tuvo que aportar más dinero, ya que el detective logró dar con lo que buscaba de una forma bastante sencilla, por lo que ella destacó que su intuición no falló. Sin embargo, no quiso revelar mayores detalles de la persona que le fue infiel, y todo quedará como una anécdota que vivió hace tiempo la actriz.

“¿Sabes lo que pasa? Que uno tiene una intuición. Los hombres juran que saben hacer las cosas, no saben hacer un carajo y eso de tener una relación extra se les ve. Tú sabes cómo esa persona se comporta, sabes cómo te mira, cómo te hace el amor, cómo huele, qué hace y cuando tú conoces a esa persona durante un tiempo y la persona empieza a actuar de una manera diferente, tú te vas dando cuenta de que algo pasa, prestas más atención, buscas, encuentras y confirmas”, dijo.

