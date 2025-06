Así podrían estafarte por mail al querer cancelar una suscripción: cómo protegerte

Cancelar una suscripción parece una tarea inofensiva. Llegan correos molestos, ves el enlace al final que dice “haz clic aquí para cancelar la suscripción” y, con alivio, lo presionas. Sin embargo, ese simple acto puede llevarte directo a una trampa.

Según la firma de ciberseguridad DNSFilter, que se pronunció en la red social X, uno de cada 644 clics en enlaces que contienen las palabras ‘cancelar suscripción’ redirige a sitios maliciosos.

Este método aprovecha una acción rutinaria para infiltrarse. Lo que parece ser un paso para liberarte de correos no deseados puede exponer tus datos personales, llevarte a páginas falsas que simulan portales oficiales, o incluso abrir la puerta a programas maliciosos que infectan tu dispositivo.

Lo que sucede cuando haces click en un enlace malicioso de ‘cancelar suscripción

Al ingresar a uno de estos sitios, los atacantes pueden verificar si tu cuenta está activa y marcarte como blanco para futuras estafas. En algunos casos, imitan páginas legítimas para robar contraseñas o datos sensibles.

“La web abierta no es tan segura como la bandeja de entrada”, advirtió TK Keanini, director de tecnología de DNSFilter, en declaraciones a The Wall Street Journal.

El principal riesgo es confiar en que, porque el correo llegó a tu bandeja, todo lo que contiene es seguro. Pero al hacer clic en un enlace desconocido, estás abandonando ese entorno protegido.

Cómo protegerte de estafas por mail

El consejo clave es no confiar ciegamente en ningún botón de “cancelar suscripción”, especialmente si no reconoces al remitente. DNSFilter recomienda verificar siempre si el correo proviene de una fuente confiable y, de ser posible, gestionar las suscripciones directamente desde el sitio web del servicio, no desde el email.

Otra medida útil es activar sistemas de seguridad adicionales como el filtrado DNS. Esta técnica bloquea automáticamente el acceso a sitios maliciosos, ayudándote a prevenir amenazas antes de que carguen en tu navegador.

Evitar el spam es válido, pero nunca a costa de tu seguridad. Ante la duda, borra el correo. Y si realmente quieres salir de una lista, hazlo desde la web oficial del servicio.