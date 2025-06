Elliot Page presume a su novia, la actriz y comediante Julia Shiplett

Elliot Page decidió celebrar el Mes del Orgullo LGBTQ+ compartiendo su amor. Este fin de semana, el actor de Juno y The Umbrella Academy hizo oficial en redes sociales su relación con la comediante y actriz Julia Shiplett, estrella de la serie Overcompensating de Prime Video.

Con una foto simple pero llena de ternura, Elliot, de 38 años, se dejó ver inclinado suavemente sobre el hombro de Julia, quien sostiene la cámara con una sonrisa sutil. En la descripción, Page incluyó nada más y nada menos que dos emojis, uno de arcoíris y uno de un par de corazones.

Por su parte, Julia no se quedó atrás y subió a sus historias de Instagram una imagen de Elliot relajándose sin camisa en unas aguas termales. También incluyó un emoji de una carita exhalando y otro de gotas de agua, junto con el texto: “Feliz orgullo”.

Elliot, quien se declaró transgénero en 2020, ha salido en el pasado con actrices como Kate Mara y Olivia Thirlby, cuyas relaciones retrata en su libro de memorias de 2023, “Pageboy”.

En ese libro, Page habló sobre sus experiencias en Hollywood, sus amores pasados, incluidas actrices como Kate Mara y Olivia Thirlby, y hasta un romance secreto con una celebridad anónima, cuya sexualidad, según compartió, sigue estando dentro del clóset en Hollywood.

“Mi pareja, para variar, era más reservada que yo. Estuvimos juntos casi dos años, e incluso algunos de mis amigos más cercanos no sabían que tenía una relación. Sus padres no lo sabían“, escribió Elliot en su libro.

“No fue una relación sostenible, igual que cuando mantenía a la gente oculta. La gente no la consideraba queer, pero sí asumían que yo sí, y no creo que ella pudiera soportar la vergüenza. Al final, tuvo que hacer lo que le convenía, y lamentablemente, me destrozó el corazón”, agregó.

