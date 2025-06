“Me hicieron muy feliz”: Salomón Rondón se despide del Pachuca

El delantero venezolano Salomón Rondón cerró, por los momentos, una exitosa etapa con el Club Pachuca al despedirse este lunes del equipo mexicano. A través de sus redes sociales, el capitán de la selección venezolana se despidió con un mensaje cargado de gratitud hacia el club, la ciudad y la afición.

“Porque me recibieron así, con los brazos abiertos. Me hicieron sentir uno más entre ustedes, me acogieron en su lindo país y en su preciosa ciudad. El día que Grupo Pachuca, Jesús Martínez, Armando Martínez y su directiva me llamaron, cambiaron algo en mi interior”, expresó.

“Entre todos me ayudaron a cumplir mis objetivos y me hicieron sentir como en casa, y eso nunca lo olvidaré. En este año y medio celebré goles, títulos, logros personales y, sobre todo, colectivos. Fueron unos días alegres en los que, además, hasta tuve el honor de llegar a ser su capitán. Palabras mayores. De ahí que mostrase la mejor de mis sonrisas, porque me hicieron ser muy feliz”, añadió.

Un legado goleador en Hidalgo

Rondón, de 34 años, se convirtió en una de las piezas clave del conjunto hidalguense durante el último año y medio. Llegó a México procedente de unas pasantías fallidas en River Plate y terminó por consolidarse como figura ofensiva, líder de vestuario y campeón tanto de la Liga MX como de la Concachampions. El venezolano disputó 70 partidos oficiales con el conjunto albiazul, en los que marcó 36 goles.

Su salida al Real Oviedo representa un nuevo desafío en Europa, donde ya tuvo experiencia en competiciones como la Premier League y LaLiga.

Sigue leyendo:

–Salomón Rondón renueva con Pachuca hasta 2026

–Olympique de Lyon desciende a Ligue 2 por una deuda económica

–Paul Pogba estalló en llanto tras confirmar su regreso al fútbol con el AS Monaco [Video]