Cadillac se inspira en la Misión Apolo de la NASA para construir su equipo de Fórmula 1

Cadillac ultima los detalles para concretar su desembarco en la Fórmula 1 como el undécimo equipo de la grilla, con la mirada puesta en la temporada 2026. Respaldada por General Motors y con el apoyo financiero del fondo TWG Global, la marca estadounidense avanza en la formación de su estructura técnica, deportiva y logística con el objetivo de estar en condiciones de competir desde el primer año.

La aprobación oficial de la Federación Internacional del Automóvil llegó en marzo de 2024, tras un extenso proceso de evaluación que duró 764 días.

Desde entonces, los trabajos se aceleraron, aunque el proyecto ya venía gestándose desde hace tiempo, de manera silenciosa, en diferentes puntos estratégicos de Estados Unidos y Europa.

Inspiración en la NASA

El nuevo equipo de Fórmula 1 de Cadillac se ha inspirado en las misiones Apolo de la NASA para cumplir con los plazos establecidos antes de su debut en el Gran Premio el año que viene.

“Está muy inspirado en el proyecto Apolo”, afirmó el director del equipo, Graeme Lowdon.

E indicó: “Es muy similar. Vale, no estamos llevando al hombre a la Luna, pero a veces lo parece. Si nos fijamos en la tarea que tenemos entre manos, tenemos plazos inamovibles. Necesitamos una interacción entre compañeros muy intensa. Por eso necesitamos que los ingenieros hablen con los ingenieros. Necesitamos que un ingeniero aquí (en Silverstone) hable con un ingeniero en Charlotte (Carolina del Norte) y con otro en Warren, Michigan, o eventualmente en Fishers (Indiana, donde se está construyendo la sede de Cadillac U.S. Racing). Por eso hemos buscado una estructura de gestión muy, muy plana”.

“Nos hemos basado en gran medida en las estructuras de gestión que se utilizaron para el proyecto Apolo. Es muy interesante y no sé si otros equipos lo han utilizado antes. Siempre miras a tu alrededor para inspirarte en cómo otras personas han abordado las cosas. Y pensé que se podían aprender cosas buenas de eso. ¿Es equivalente a llevar al hombre a la Luna? No lo sé. Pero lo que me llama la atención es que es una tarea bastante difícil”, expuso Lowdon.

472 Days till our first Race weekend!#f1 pic.twitter.com/awZ8KPIMl4 — Cadillac F1 Team News (@CadillacF1_) November 26, 2024

Aumentarán su plantilla en Estados Unidos

Cadillac tiene previsto aumentar su plantilla en Estados Unidos cuando abra su nueva fábrica en Fishers, Indiana, el año que viene.

Lowdon confía en que su equipo será capaz de atraer a ingenieros de primer nivel tanto en Estados Unidos como en Europa gracias al respaldo de la empresa matriz de Cadillac, GM, y a la perspectiva única de ser un equipo de F1 de nueva creación.

“Creo que ofrecemos muchas cosas”, afirma. “El hecho de que contemos con el respaldo de GM es muy importante, porque ellos también tienen el tamaño necesario. Pero si nos fijamos en el elemento del equipo, aquí tenemos mucha gente con experiencia. Y lo que podemos ofrecerles es, sin duda, esta estructura plana. Yo mismo soy ingeniero y sé que, cuando tienes una tarea, quieres hablar con tus compañeros y resolverla. Y depende de nosotros ofrecer eso” cerró Lowdon.

Seguir leyendo:

Christian Horner habla sobre la posible llegada de Checo Pérez a Cadillac

Director de Cadillac, Mario Andretti, reconoció que la escudería está interesada en firmar a Checo Pérez

Confirman a Checo Pérez como piloto titular de Cadillac en 2026, según la prensa alemana