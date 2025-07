Keith Urban “corta” entrevista tras pregunta sobre escenas íntimas de Nicole Kidman

Todo parece indicar que a Keith Urban no le hace mucha gracia imaginar a su esposa Nicole Kidman compartiendo escenas íntimas con otros actores en pantalla.

La situación ocurrió durante una entrevista en el programa de radio australiano “Hayley & Max in the Morning”, donde Keith se encontraba charlando tranquilamente, hasta que salió el tema incómodo. Max, sin pelos en la lengua, le preguntó al cantante cómo se sentía al ver a Nicole en escenas románticas con galanes como Zac Efron, quien comparte pantalla con ella en la nueva película de Netflix, ‘A Family Affair’.

“¿Qué piensa Keith Urban cuando ve a su hermosa esposa con hombres jóvenes y guapos como Zac Efron teniendo esas escenas de amor en televisión y cine?”, preguntó.

Pero antes de que el intérprete de “Blue Ain’t Your Color” pudiera soltar una palabra, la conexión se cayó de manera inesperada y no volvió.

Los locutores anunciaron que la entrevista había terminado de manera abrupta porque Keith (o su equipo) se había desconectado. Aunque una fuente cercana al cantante aclaró más tarde a People que él normalmente no hace entrevistas por Zoom y que la desconexión no fue intencional, los conductores no quedaron muy convencidos.

“¡Se fue! No le gustan los temas personales. Sabía que pasaría. Lo hemos molestado”, dijo Hayley.

Hay que recordar que Keith Urban y Nicole Kidman llevan juntos desde 2006, demostrando que son una de las parejas de Hollywood que parecen inquebrantables. Tienen dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, y se les ha visto últimamente muy acaramelados en eventos públicos, como en la alfombra roja de los Premios de la Academia de Música Country o en partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Sin embargo, aunque Keith Urban puede ser muy buen cantante, un gran esposo y padre, parece que definitivamente no es fan de las preguntas incómodas.

