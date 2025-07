Las ciudades de EE.UU. con las puntuaciones crediticias más altas y más bajas

WalletHub, el sitio especializado en economía y finanzas, comparó las puntuaciones crediticias medias de los residentes de 182 ciudades de EE.UU., encontrando que South Burlington, Vermont y Detroit, Michigan están en los extremos del listado.

“Si alguna vez ha solicitado un préstamo o una tarjeta de crédito, sabe que su puntaje crediticio es más que un simple número de tres dígitos: es una representación de sus hábitos financieros. Y suele ser muy revelador, especialmente sobre cómo gestiona sus deudas”, dice el reporte de WalletHub.

Y agrega: “¿Te has preguntado alguna vez qué tan bien manejan sus finanzas tus vecinos, compañeros de trabajo o quizás el barista de tu Starbucks local? ¿Son tan responsables —o irresponsables— como tú a la hora de pagar facturas o saber cuándo usar o no una tarjeta de crédito? Claro que el puntaje crediticio no solo refleja responsabilidad; es posible que baje debido a dificultades financieras que escapan a tu control. De hecho, en 2023, el puntaje crediticio promedio bajó un punto con respecto al año anterior y se mantuvo estable durante 2024, afectado por factores económicos como la alta inflación”.

De acuerdo con el reporte, los residentes de algunas ciudades tienen puntuaciones crediticias más altas que otras. En este informe, WalletHub comparó las puntuaciones crediticias medias de los residentes de 182 ciudades de EE.UU. para dar crédito a quien corresponde, tanto literal como figurativamente.

“Tener un buen o excelente puntaje crediticio te abre muchas puertas. No solo te ayuda a obtener la aprobación para futuros préstamos y líneas de crédito, sino que también reduce tu tasa de interés y aumenta la cantidad que puedes pedir prestada. Un buen puntaje crediticio puede incluso convertirte en un candidato más sólido para un empleo, ayudarte con el alquiler de una vivienda y convertirte en una pareja más atractiva”, comentó Chip Lupo, analista de WalletHub.

Ciudades con los puntajes de crédito más altos y más bajos

Ciudad (1): South Burlington, Vermont

Puntuación crediticia media: 701

Ciudad (2): Fremont, California

Puntuación crediticia media: 688

Ciudad (3): Scottsdale, Arizona

Puntuación crediticia media: 686

Ciudad (4): San Francisco, California

Puntuación crediticia media: 685

Ciudad (5): Huntington Beach, California

Puntuación crediticia media: 682

En contraparte:

Ciudad (178): Birmingham, Alabama

Puntuación crediticia media: 593

Ciudad (179): San Bernardino, California

Puntuación crediticia media: 592

Ciudad (180): Newark, Nueva Jersey

Puntuación crediticia media: 591

Ciudad (181): Memphis, Tennessee

Puntuación crediticia media: 590

Ciudad (182): Detroit, Michigan

Puntuación crediticia media: 566

Notas: N.° 1 = Más alto

Para consultar el listado completo y la metodología, ingresa aquí.

El caso South Burlington, Vermont

Los residentes de South Burlington, Vermont, tienen el puntaje crediticio promedio más alto del estudio, con 701. Esto los ubica en un buen rango crediticio. Dado que los residentes son financieramente responsables, no es sorprendente que también tengan buenos ingresos. El ingreso medio es de casi $73,000, ocupando el puesto 21 entre las 182 ciudades de nuestro estudio.

South Burlington es una ciudad relativamente pequeña, con sólo alrededor de 20.000 residentes, y como la gente maneja bien sus finanzas, no es de extrañar que también sea una de las ciudades más felices de Estados Unidos.

Sigue leyendo:

· Los estados de EE.UU. que son más o menos autosuficientes

· Las ciudades de EE.UU. con las mejores habilidades para administrar dinero

· Los estados de EE.UU. con más personas en dificultades financieras