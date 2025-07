Trump confirma inicio del proyecto para reabrir Alcatraz

El presidente Donald Trump confirmó este martes que su administración ya trabaja en la reapertura de la histórica prisión de Alcatraz, ubicada en la bahía de San Francisco, un proyecto que calificó como simbólico frente al repunte de la criminalidad en Estados Unidos.

“El trabajo conceptual comenzó hace seis meses y varias empresas constructoras de prisiones están considerando colaborar con nosotros”, escribió Trump en su red Truth Social. “¡Ya hay muchas expectativas!”, añadió, sin detallar plazos.

Según el mandatario, la idea cobró fuerza por el deterioro de la seguridad pública y la necesidad de enviar “una señal clara” contra el crimen.

“Debido a la violencia y la criminalidad que he visto debido a la política de fronteras abiertas del soñoliento Joe Biden, en particular al permitir la entrada a nuestro país de millones de personas que no deberían estar aquí, quería algo representativo que mostrara cómo luchamos”, escribió el mandatario.

Trump dijo que fue una imagen de la antigua cárcel la que lo inspiró. “Vi a Alcatraz tan amenazante, rodeada de tiburones, y pensé: tenemos que estudiarla. Es un símbolo poderoso”, comentó.

La prisión, clausurada en 1963 y convertida en museo, podría volver a operar bajo gestión federal o privada.

El anuncio se produjo mientras el presidente regresaba a Washington desde Florida, donde inauguró un nuevo centro de detención para migrantes, apodado ‘Alcatraz Caimán’, otra instalación que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos.

Construida originalmente como fuerte militar, Alcatraz operó como prisión federal entre 1934 y 1963, albergando a criminales notorios como Al Capone. Cerró tras una famosa fuga y por el alto coste de mantenimiento, pero se transformó en una de las atracciones turísticas más visitadas de San Francisco.

Trump ya había mencionado sus intenciones en mayo, pero es la primera vez que confirma que los planes están en marcha. La Casa Blanca no ha precisado si el futuro penal será de máxima seguridad ni si formará parte del sistema federal o de un modelo mixto con inversión privada.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– ICEBlock: la app que alerta sobre redadas de ICE y que incomoda a Trump

– Trump se burla de migrantes tras apertura de Alligator Alcatraz: “Les enseñaremos a huir de un caimán”

– Trump inaugura este martes la cárcel migratoria ‘Alligator Alcatraz’ en Miami