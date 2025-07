Costco cerrará todas sus sucursales por 24 horas este 4 de julio

Si estás planeando un festejo para el Día de la Independencia en Estados Unidos, es importante que tomes en cuenta que Costco no abrirá sus puertas durante el 4 de julio.

La cadena de tiendas mayoristas ha confirmado que permanecerá cerrada durante todo el día, tanto en sus sucursales convencionales como en los Costco Business Center.

El cierre total será por 24 horas y forma parte de su política habitual de descanso en días festivos importantes.

Esto significa que si necesitas abastecerte para tu parrillada o celebración, deberás hacerlo con anticipación o recurrir a otros supermercados que sí abrirán ese día, como Walmart, Target, Kroger, Aldi o Publix.

Estos son los feriados en que Costco cierra sus puertas:

-4 de julio (Día de la Independencia)

-Día del Trabajo

-Día de Acción de Gracias

-Navidad

-Año Nuevo

-Domingo de Pascua

-Día de los Caídos (Memorial Day)

Aunque las tiendas estarán cerradas, Costco.com seguirá funcionando con normalidad para compras en línea.

Sin embargo, los pedidos no serán procesados hasta después del feriado.

Horarios regulares de Costco:

-Lunes a viernes: 10:00 a.m. a 8:30 p.m.

-Sábado: 9:30 a.m. a 6:00 p.m.

-Domingo: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

En el caso de los Costco Business Center:

-Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

-Sábado: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

-Domingo: Cerrado.

¿Habrá ofertas por el 4 de julio?

Aunque otras tiendas suelen lanzar descuentos especiales por el Día de la Independencia, Costco no realiza ventas específicas para esta fecha.

Sin embargo, sí ofrece un folleto mensual con ofertas exclusivas para socios, donde suelen incluirse productos de temporada como muebles para exteriores, bebidas y alimentos para asar.

Para evitar contratiempos, es recomendable verificar el horario de tu tienda más cercana o consultar en línea antes de hacer planes de compra para la celebración.

Sin embargo:

– 7 alimentos de Sam’s Club que los clientes no dejan de comprar por menos de $20

– Costco dejará entrar más temprano a clientes con membresía ejecutiva

– Lululemon demanda a Costco por vender copias de sus productos a precio mínimo