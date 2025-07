Génesis Dávila se enfrenta a sus compañeras del equipo Rubí en Miss Universe Latina 

Sin contemplación, la puertorriqueña Génesis Dávila ha enfrentado a sus compañeras del equipo Rubí por varios problemas de convivencia en el programa Miss Universe Latina, El Reality.

En la transmisión de este miércoles, se mostró parte de las discusiones que la candidata ha tenido con varias de sus compañeras de habitación.

Una de las principales razones por las que se han generado estas diferencias es el baño, ya que, según comenta Génesis, cuando no está ocupado, está sucio.

“No ha habido una ocasión que yo haya entrado a ese baño y no haya pelos en el piso, manchas en los cristales, el lavamanos sucio”, dijo.

Skarxi, al escucharla, le dijo que le parecía difícil hacer actividades sencillas como peinarse, pero Génesis le respondió que no había inconvenientes con eso, siempre y cuando recogiera los desperdicios.

La dominicana le dijo que con solo 30 minutos era una misión imposible y la candidata le reclamó: “Pues levántate más temprano específicamente tú que siempre estás tarde, mírate ahora mismo como no estás maquillada y la hora que es”.

“Pues levántate más temprano específicamente tú que siempre estás tarde, mírate ahora mismo como no estás maquillada y la hora que es” 😭 Skarxi quedó tiesa 🧍🏻‍♂️ Genesis puede ir a Miss Universo y a la casa de los famosos también JAKSKAKA #MULER #MissUniverseElReality pic.twitter.com/beKxwnB0RO — nacho con O (@NachoConO) July 2, 2025

Osmel Sousa, quien ha sido invitado esta semana en Miss Universe Latina, presenció una de las discusiones del cuarto. “Quiero ver cuál es el desorden de un problemita que oí”, comentó el Zar de la Belleza a las chicas.

Osmel llegaba a la mansión en plena pelea de las nenas del equipo rubí 😭 Acaba con ellas !!! #MULER #MissUniverseElReality pic.twitter.com/U9Y24RsBSu — nacho con O (@NachoConO) July 2, 2025

En la conversación que tuvo con ellas, muchas reconocieron que Génesis tiene un carácter fuerte e insistieron en que el baño sí está limpio, pero ella no se siente conforme.

Para intentar solventar esta situación, Osmel Sousa propuso que Joseline Rodríguez supervisara diariamente el aseo del baño y así evitar que haya desorden.

La audiencia del programa no dudó en reaccionar y por eso dejaron mensajes como: “Génesis tiene que bajarle un chin, no está en su casa y ahí hay una pila de mujeres”, “Producción, 0 de 10, ese tipo de videos no deben salir, les hacen daño a las misses en un futuro. Génesis debe de atender sus asuntos y si le molesta que los recoja”.

