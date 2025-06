¿Quién ganó el vestido de $10.000 dólares en Miss Universe Latina? 

La semana pasada hicieron un reto que puso a prueba la creatividad de las candidatas de Miss Universe Latina, pues debían hacer un vestido con material reciclado para promover un mensaje de concientización sobre el ambiente. Esto, sin dejar a un lado el estilo y buen gusto sobre la pasarela.

La prueba fue grupal y la ganaron Gemmy, Nitza, Skarxi y Génesis, quienes lograron un vistoso atuendo que convenció al jurado.

Luego de esto, el domingo hicieron otro desafío entre ellas para que la vencedora se llevara un vestido de la diseñadora Giannina Azar, valuado en $10.000 dólares.

La dominicana fue quien eligió a la ganadora y contó las razones detrás de su decisión. “Bueno, señores, esto ha sido un trabajo increíble, poder elegir entre tantas top models que hicieron un trabajo tan espectacular con ese vestido de Gianina Azar, pero solamente, pero solamente tenía que ganar una, lamentablemente y esa es Nitza Valdez”, afirmó en un video que compartieron en la gala de este domingo.

La diseñadora explicó que la mexicana tuvo una pasarela impecable, en la que además jugó con la prenda de una manera cautivadora.

Luego de que conociera su triunfo, Nitza dijo: “Estoy en shock, Gianina, la verdad muchísimas gracias por haber confiado en mí, tal vez soy una modelo que no tiene tanta experiencia, pero estoy segura de que confiaste en mí. Estoy segura de que este vestido lo voy a usar en una de las ocasiones más especiales de mi vida, porque no es cualquier pieza y no te voy a defraudar al usar este vestido”.

Día tras día, las competidoras de Miss Universe Latina, El Reality, se enfrentan a desafíos en los que deben demostrar su actitud para la industria del entretenimiento y los certámenes de belleza. Las candidatas han hecho retos de conducción de TV, pasarela, fotografía, actuación y hasta baile.

