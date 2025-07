Jorge Ramos defiende su vida en EE.UU. tras opiniones negativas

Jorge Ramos, sin duda alguna, ha tenido una reputación intachable durante todos los años que lleva ejerciendo el periodismo, y qué mejor ejemplo que el que dio en Univision, canal de televisión en el que estuvo por casi 40 años. Fue en diciembre de 2024 cuando anunció su retiro para continuar haciendo otras cosas.

Con las redadas que ha estado realizando ICE, en las que miles de personas han sido detenidas por permanecer ilegalmente en Estados Unidos, el periodista decidió anunciar su regreso periodístico con un viaje a Los Ángeles para documentar lo que estaba ocurriendo y transmitirlo a través de su canal de YouTube en “Así veo las cosas”.

El mexicano, a través de sus redes sociales, ha compartido un comentario negativo que le dejaron por este nuevo camino que emprendió. Una usuaria le escribió: “¿Por qué no te vas de este país si lo odias tanto? ¡Vete de acá!”, razón por la cual Ramos tomó una captura y la compartió para aclarar su posición en medio de tantos malos entendidos en su contra.

De una manera respetuosa, él expresó que tiene mucho que agradecer a la nación, ya que en México no pudo crecer como lo hizo en las últimas cuatro décadas. Ha sido allí donde logró formar una carrera que lo llevó a recorrer el mundo y documentar durante años lo que otros no habían logrado; su experiencia se lo permitió: “En realidad, adoro este país, amo a los Estados Unidos. Este país me ha dado las oportunidades que mi país de origen no me pudo dar“.

Jorge Ramos regresó tras renunciar a Univision

El periodista, el 18 de junio, compartió en su perfil de Instagram que se sentía muy feliz de poder conectarse con aquellos que siguen su carrera periodística y qué mejor manera que estrenar su canal para presentar material exclusivo, como de costumbre, pero desde un ámbito más cercano.

“En esta nueva etapa de mi vida, quiero acompañarte sin intermediarios. A partir del próximo lunes 23 de junio, te espero en ‘Así veo las cosas’, mi nuevo canal digital. Habrá entrevistas en profundidad y coberturas como las que ya viste en Los Ángeles. Será periodismo independiente, directo a tu celular. Estoy de regreso oficialmente”, expresó Jorge.

