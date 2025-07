Juan Soto reflexiona sobre su rendimiento: “Con los Yankees me lanzaban diferente que ahora con los Mets”

La adaptación de Juan Soto con los New York Mets ha sido objeto de análisis constante, y el propio jardinero estelar ha ofrecido una perspectiva reveladora sobre su rendimiento.

En declaraciones a ESPN, Soto señaló una marcada diferencia en la forma en que los lanzadores rivales lo enfrentan ahora en comparación con su etapa anterior en los Yankees, atribuyendo su actual promedio a la calidad de los lanzamientos que ve.

Según el toletero dominicano, la presencia de una figura de élite en la alineación de los Yankees cambiaba por completo la estrategia de los pitchers contrarios. “Cuando estaba con los Yankees, tenía al mejor bateador de las Grandes Ligas detrás de mí”, explicó Soto, refiriéndose implícitamente a Aaron Judge.

“Eso hacía que me lanzaran en la zona, y veía mejores pitcheos para hacer daño”. Esta dinámica, donde la amenaza de Judge obligaba a los lanzadores a confrontar a Soto, le permitía capitalizar los lanzamientos y mantener su rendimiento habitual.

El desafío actual con los Mets y la búsqueda de un ritmo constante

Sin embargo, el escenario con los Mets es distinto, y Soto percibe un cambio en la manera en que los lanzadores lo abordan. El nuevo contexto en la alineación parece haber alterado la estrategia rival, lo que, según Soto, ha impactado su producción.

“Ahora en los Mets, no me están lanzando en la zona”, comentó el jugador, describiendo una tendencia de los pitchers a evitar el enfrentamiento directo. “Por eso he tenido un bajo rendimiento”.

Estas declaraciones de Juan Soto ponen de manifiesto el intrincado ajedrez que se juega en cada turno al bate en las Grandes Ligas. Para el jardinero, la clave para revertir su situación actual en Queens pasa por ajustarse a estos nuevos patrones de lanzamiento y encontrar la manera de seguir siendo productivo, incluso cuando los rivales optan por evitarlo.

El desafío para Soto y para el mánager de los Mets será desentrañar esta estrategia defensiva para que el poder ofensivo del dominicano vuelva a ser una constante en la alineación.

