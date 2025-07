Katy Perry Orlando Bloom confirman oficialmente su separación

Después de semanas de rumores, y señales sutiles en redes sociales, finalmente Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron su separación tras estar juntos nueve años como pareja.

Los representantes de la cantante y del actor soltaron la bomba este jueves a través de un comunicado exclusivo para Page Six, donde explican que la relación de los dos “ha estado cambiando en los últimos meses” y que, en lugar de seguir como pareja romántica, ahora están completamente enfocados en la crianza compartida de su hija Daisy, de cinco años.

“Seguirán siendo vistos juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, subraya el comunicado.

La noticia llega después de que Orlando compartió en sus historias de Instagram unas citas bastante melancólicas.

“La soledad no proviene de no tener a nadie cerca, sino de ser incapaz de comunicarse con quienes uno cree que es importante”, señala el pensamiento. Otra cita decía: “Incluso una vida feliz no puede estar exenta de una dosis de oscuridad, y la palabra ‘feliz’ perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza”.

Orlando Bloom and Katy Perry confirm split in joint statement https://t.co/5DHGQ8u0tP pic.twitter.com/OwhJqKEZXG — Page Six (@PageSix) July 3, 2025

Hace un par de semanas se difundieron las primeras de noticias de que los artistas podrían estar en camino a una separación, supuestamente porque Katy se sentía frustrada y estresada por el mal recibimiento de su último álbum y gira mundial.

“Katy y Orlando se separaron, pero se llevan bien. No hay controversia por el momento. Katy, por supuesto, está molesta, pero aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida“, señaló una fuente a US Weekly hace una semana. La fuente señaló que la ruptura era “tardía”, ya que la situación venía siendo “tensa durante meses”.

Los informantes anónimos, cercanos a los artistas, confirmaron que ambos ya vivían separados desde que Perry comenzó su gira. También señalaron que Bloom tomó la decisión luego del viaje al espacio de su novia, ampliamente criticado.

La última noticia fue que Bloom asistió en solitario a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, repleta de estrellas, en Venecia. Perry estaba agendada para asistir, pues viajó al espacio y estuvo presente en la despedida de soltera de Sánchez.

La historia de amor entre Katy Perry y Orlando Bloom siempre fue un vaivén. Empezaron a salir en 2016, se separaron un tiempo en 2017, volvieron más fuertes, se comprometieron en 2019 y dieron la bienvenida a Daisy en 2020.

En público siempre se mostraron muy amorosos, apoyándose mutuamente en sus carreras y proyectos.

