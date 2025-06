Muere la influencer Ana Bárbara Buhr Buldrini tras realizarse una cirugía estética

Lo que comenzó como una luna de miel soñada terminó en tragedia. Ana Bárbara Buhr Buldrini, mejor conocida como Ana B en redes sociales, falleció a los 31 años tras someterse a una intervención estética en una clínica de Estambul.

La modelo brasileña, radicada en Mozambique y con casi 800 mil seguidores en Instagram, viajaba a Turquía junto a su esposo, Elgar Sueia, no solo para celebrar su reciente matrimonio, sino también para cumplir con una colaboración publicitaria con una clínica reconocida.

La colaboración, según se ha dado a conocer, consistía en una liposucción, un procedimiento que, tristemente, le costó la vida.

De acuerdo con medios locales, Ana empezó a tener complicaciones justo cuando salía de la anestesia. Su cuerpo no reaccionó bien y terminó sufriendo un paro cardíaco en el hospital Tüsa. Aunque los médicos intentaron reanimarla, nada pudo hacerse.

Hasta el momento, la clínica no ha emitido ningún comunicado oficial, lo que ha encendido aún más las alarmas y provocado indignación entre sus seguidores y seres queridos. Elgar, su esposo, está devastado y ha usado sus redes sociales para expresar su dolor y exigir justicia.

“Cuando juré ante Dios estar contigo en todo momento hasta que la muerte nos separe nunca pensé que Dios te apartaría tan pronto de mí“, escribió con el corazón en la mano. “Creo en el destino, pero me niego a aceptar que te fuiste por este camino mi amor. La culpable de esto pagará incluso si voy al infierno luchando. SE HARÁ JUSTICIA“.

“¡Me duele todo! El cuerpo, el corazón, el alma, los ojos de tanto llorar, la boca de tanto gritar porque el enojo no termina. Al mismo tiempo, creo que no soy lo suficientemente fuerte para luchar también. Te pido que me cuides mi amor como siempre lo hiciste”, aseguró.

Mientras su esposo sigue clamando justicia, sus seguidores, desde todas partes del mundo, la han despedido con mensajes de amor, tristeza y rabia.

Ana Bárbara Buhr Buldrini tenía cerca de 800 mil seguidores en Instagram, donde compartía contenido musical, de moda, belleza, viajes y fitness, entre otros.

