El cumpleaños de Yailin La Más Viral en Europa 

La cantante dominicana Yailin La Más Viral llegó a un nuevo año de vida y lo festejó en Europa, en donde ha tenido recientemente algunas presentaciones.

Para festejar este día, la artista compartió un carrusel de fotos en el que se le vio disfrutar de varios momentos relajantes durante su estadía en países como España.

Por ejemplo, a la intérprete de ‘Bing Bong’ se le vio en un yate, disfrutando del mar y el sol mientras lucía un pequeño traje de baño.

En la publicación, la ex de Anuel AA y Tekashi 6ix9ine también mostró algunas imágenes de cuando era niña, como un recuerdo de todo lo que ha crecido como persona. En la descripción de este carrusel, la joven escribió: “Feliz cumpleaños para mi”.

En sus historias en Instagram, la artista subió varias felicitaciones que le dejaron amigos y familiares, pero además compartió un video de cómo su equipo de trabajo y bailarines disfrutaron junto a ella este día luego de uno de los shows que tenía pautados.

También habló de cómo pensó en quitarse la vida luego del nacimiento de su hija Cattleya, pero logró superar esa situación.

Yailin La Más Viral: su ascenso a la fama

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, más conocida como Yailin La Más Viral, Inició su trayectoria como bailarina, pero rápidamente incursionó en la música en 2019, firmando con el sello Akino Mundial Music. Se dio a conocer por su estilo directo y desinhibido, incursionando en géneros como el dembow, reguetón, trap, bachata e incluso merengue y cumbia. En agosto de 2020 lanzó su primer sencillo, el remix de “Quién me atraca a mí” con Haraca Kiko, y en diciembre de ese año, “Yo no me voy a acostar” junto a Tokischa y La Perversa, que la ayudaron a ganar notoriedad.

Sin embargo, su relación con Anuel AA la ayudó a ganar más fama, en una relación que incluyó un matrimonio y a una hija en común: Cattleya. Las cosas entre ambos no se dieron tan bien y terminaron, por lo que se dio una oportunidad con Tekashi 6ix9ine, pero fue otra relación tormentosa, que incluyó denuncias de maltrato de parte y parte.

Ahora, la dominicana se ha enfocado en su carrera artística y la crianza de su hija, alejándose un poco de los escándalos que protagonizó en el pasado.

