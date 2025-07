Juan Carlos Osorio revela detalles sobre la fractura de la selección mexicana en 2018

El director técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, recordó el tiempo que estuvo al mando de la selección mexicana para lo que fue su participación en el Mundial de Rusia 2018 organizado por la FIFA, competencia en la que el cuadro azteca alcanzó los octavos de final para luego ser eliminados ante el combinado nacional de Brasil.

Durante una entrevista ofrecida para Faitelson Sin Censura, el estratega fue cuestionado sobre los problemas que existieron dentro de aquel equipo de estrellas y si fue cierto que existió o no vestidor roto; hecho que se pudo haber convertido en el problema por el que el Tri no pudo llegar más lejos.

“Pero que el camerino estaba quebrado, para nada. El único momento donde yo vi al equipo triste y caído fue previo al Mundial después del tema aquel famoso de la fiesta en la cual no estuve, nunca quise estar involucrado y al final les planteé a ellos: ‘Si esta va a ser la solución, yo me hago responsable. Yo salgo y digo que fue todo culpa mía’”, expresó el entrenador.

“Claro, por proteger al grupo, pero teníamos un muy buen grupo y yo no me voy a escudar en eso y decir que por eso no logramos ganarle a Brasil”, agregó Osorio en sus declaraciones al afirmar que él fue quien se culpó de la fiesta que ocurrió en aquel torneo para liberar de problema a los jugadores.

Juan Carlos Osorio regresa a México para digirir a los Xolos de Tijuana. Crédito: Denis Tyrin | AP

Confiado en el futuro de México

Juan Carlos Osorio también destacó que se siente muy emocionado por el desarrollo que está viendo de la selección mexicana bajo las órdenes de Javier Aguirre y Rafa Márquez; destacó que estas dos figuras tienen un amplio conocimiento deportivo con el que pueden llevar al equipo a ganar una Copa del Mundo de la FIFA si se lo proponen.

“Me parece que la Selección Mexicana está en muy buenas manos. Yo creo que don Javier tiene mucha experiencia y Rafael viene y va a ser seguramente un mánager Top, por como se viene preparando… esa mezcla puede ser muy buena”, destacó el colombiano.

“Yo sí creo (que México sea campeón). En Champions League, ¿cuántos partidos deben jugar para quedar campeón? Siete ocho juegos. ¿Cuántos en un Mundial?”, afirmó el antiguo entrenador de los Xolos de Tijuana.

Espera volver a dirigir

Para finalizar, el entrenador cafetero sostuvo que es su sueño poder dirigir nuevamente a algún equipo de fútbol para poder llegar a la meta de los 800 partidos en los banquillos, por lo que se encuentra abierto a cualquier propuesta que reciba para tomar nuevamente una dirección técnica.

“Sí, claro, claro. He dirigido 723 partidos. Mi objetivo es llegar por lo menos a los 800”, concluyó.

