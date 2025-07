Yailin ‘La Más Viral’ reflexiona sobre su transformación personal y deseos artísticos

La dominicana Yailin ‘La Más Viral’ ha tenido una vida bastante controvertida por sus relaciones sentimentales, y una de ellas fue con Anuel AA, con quien tuvo un breve matrimonio y también una niña que se llama Cattleya. Posteriormente, la cantante estuvo con Tekashi 6ix9ine, donde hubo amenazas, agresiones físicas y detenciones, y ahora dice tener otra percepción de lo que se ha convertido.

Yailin ofreció una entrevista a People en Español, en la que abordó varios temas, y entre ellos está lo que piensa de su persona que es en este momento: “Estoy en un momento de transformación. Me siento más segura, más enfocada y con una visión clara de quién soy y hacia dónde voy. Todo lo que he vivido me ha preparado para este momento. Ahora sé lo que valgo y no le tengo miedo a nada”.

Su nombre ocupó los principales titulares del mundo del entretenimiento cuando llegó a Madrid, ya que parte de su equipo de trabajo estuvo a punto de agredir físicamente a Jordi Martín, reportero de “El Gordo y La Flaca”. Ahora respondió qué le diría a ella siendo pequeña tras tantos comentarios negativos que ha recibido a su corta edad. Además, el pasado 4 de julio cumplió 23 años.

“Le diría que no se deje llevar por lo que digan los demás. Que confíe más en su intuición y que no todo el mundo que se le acerque viene con buenas intenciones. Le diría que cuide su energía, que no se acelere, que todo llega cuando tiene que llegar… pero, sobre todo, que nunca pierda su esencia“, dijo a People en Español.

La intérprete del género urbano también especificó los nombres de los cantantes con los cuales le gustaría tener una colaboración más adelante. Sin embargo, dijo que no se limitará a lo que desee, por lo que podría aceptar grabar un tema con otros después de evaluar la propuesta.

“Me gustaría trabajar con Cardi B algún día — porque creo que dos mujeres fuertes en un mismo tema pueden romper el mundo. También con artistas como Rosalía, María Becerra, Lola Índigo a y hasta con alguien inesperado como Katteyes. Estoy abierta a lo que el universo tenga para mí“, mencionó durante la conversación.

