Jennifer Lopez le canta al desamor en una nueva canción tras su divorcio con Ben Affleck

La cantante Jennifer Lopez sacó a la luz una nueva canción llamada “Wreckage of You” en la que le canta al desamor tras su divorcio con el actor Ben Affleck. De acuerdo con la revista People, la artista hizo una fiesta privada en Los Ángeles donde cantó varios de sus temas y presentó una nueva balada de desamor.

La cantante presentó varias canciones nuevas ante un limitado grupo de 30 fans. La canción que más llamó la atención fue “Wreckage of You”, una balada que según dijo escribió y grabó hace dos semanas. Aparentemente este tema de su desamor aborda lo vivido tras su divorcio con el actor Ben Affleck,

Uno de los asistentes al evento relató a US Weekly qué explicación dio Jennifer Lopez sobre la canción durante el evento. La artista explicó que el año pasado fue muy difícil para ella, un año en el que se produjo el quiebre de su matrimonio con Ben Affleck con quien estuvo casada durante dos años.

“’Wreckage of You’ es una balada pop que, según nos contó, coescribió y grabó hace dos semanas. Estaba en la cama después de un largo día de ensayos de gira cuando se le ocurrió la idea. Mencionó que el año pasado fue un momento muy difícil para ella, tanto personal como profesionalmente. Tuvo que cancelar su gira y centrarse en sí misma. Un año después, se siente mejor y más fuerte que nunca, así que quería escribir una canción sobre cómo salió de una mala situación con mucha más fuerza”, dijo Edgardo Luis Rivera.

Hasta el momento las nuevas canciones de Jennifer Lopez no han sido publicadas en ninguna plataforma. Sin embargo, ya existe expectativa sobre este tema que aborda su sentir tras su polémica separación.

No es secreto para nadie que el año 2024 fue muy difícil para JLo ya que se produjo la crisis en su relación y posteriormente la actriz solicitó el divorcio en agosto. En una entrevista para la revista Interview JLo dijo que esta situación “casi la elimina”.

“Eso no significa que no casi me mata para siempre. Casi lo hizo. Pero ahora, al verlo desde otra perspectiva, pienso: ‘Joder, eso es justo lo que necesitaba. Gracias, Dios. Siento que me haya llevado tanto tiempo. Siento que tuvieras que hacerme esto tantas veces. Debería haberlo aprendido hace dos o tres veces. Lo entiendo. Tuviste que golpearme muy fuerte en la cabeza con un maldito mazo. Me dejaste caer la casa encima. No tienes que volver a hacerlo’”.

