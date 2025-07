Lili Estefan emocionada por la participación de Lina Luaces en Miss Universe Cuba

Lili Estefan, conductora del programa El Gordo y la Flaca, se ha mostrado muy emocionada por la participación de su hija Lina Luaces en Miss Universe Cuba.

En recientes publicaciones que ha hecho el concurso de la modelo, se ha evidenciado la emoción de la presentadora de televisión por ver a su hija en esta experiencia.

Uno de los recientes mensajes que dejó la cubana estadounidense fue: “Let’s gooooooo mi chiquitica”.

En otra de las fotos, escribió un comentario corto para decir que lucía como un ángel.

Lina Luaces lleva la banda de Santiago de Cuba y en su cuenta en Instagram ha indicado que esta experiencia ha sido transformadora para ella.

“Hace unos meses cuando decidí comenzar este camino, Miss Universe Cuba no entendía muchas cosas. De la noche a la mañana, gracias a las directrices que me dio mi organización, empecé a entender todo este mundo que al principio me parecía difícil. Hoy entendí que es con amor, disciplina, responsabilidad y sobre todo resistencia es que se empiezan a lograr las metas”, escribió.

Además de esto, indicó: “Entendí que el ejercicio y el entrenamiento tiene que ser parte de mi vida. Mi forma de alimentarme la he tenido que cambiar a una más saludable. Empecé a entender cambios que no quería aceptar. Por ejemplo el color de cabello que ahora me encanta. Nunca he sido mujer de mucho maquillaje pero ahora descubrí que también hay belleza en el cambio”.

La joven se ha mostrado muy emocionada por la posibilidad de representar a sus raíces. “Quería escribir todo esto para contarles un poquito de todo mi proceso interno y externo por el cual estoy pasando ahora. Que cada día estoy más segura que estos cambios me llevarán a representar mis raíces cubanas con amor, con humildad, y dignidad. Gracias a todos por su apoyo y su cariño y a los que no, también les doy las gracias. Porque de alguna u otra forma, también me hicieron ver cosas que yo no veía”.

La noche final del certamen se celebrará el 8 de julio con la conducción del puertorriqueño Carlos Adyan.

