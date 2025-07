Joseline Rodríguez lanza mensaje tras ser eliminada de Miss Universe Latina

Joseline Rodríguez, presentadora venezolana de televisión, se despidió esta semana de Miss Universe Latina, El Reality, luego de que fuera eliminada por decisión del jurado, conformado por Aracely Arámbula, David Salomón y Fabián Ríos.

La salida de la también modelo causó mucho revuelo en redes sociales, debido a que muchos consideraban que había hecho un trabajo extraordinario en la competencia.

Luego de que terminara su participación en el concurso, Joseline Rodríguez publicó un mensaje en su cuenta en Instagram para agradecer todo el apoyo que le dieron en esta experiencia.

Además, dedicó unas palabras a dos personas fundamentales para ella en el programa: “Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a dos mujeres increíbles que hicieron que esta experiencia en Miss Universe Latina fuera aún más especial. Jackie Bracamontes, gracias amiga por tu amor, tu apoyo, por esas palabras tan llenas de cariño al despedirme. Sentí tu abrazo, tus lágrimas, tu conexión real. Gracias por ser tan tú, tan sensible, tan cercana. Te quiero y te admiro”.

Luego, le dijo a su capitana Andrea Meza: “Mi Andy hermosa, gracias por ser una capitana de lujo. Siempre estuviste ahí, con una palabra, con una sonrisa, con esa lista de Miss Universe bajitas que me hizo sentir parte de algo más grande. Gracias por tomarte el tiempo, por levantarme el ánimo, por hacerme creer”.

En otra publicación, la venezolana se mostró muy agradecida con la audiencia por el respaldo que le dieron: “Nunca en mi vida había llorado de felicidad como lo hice hoy. Leer tantos mensajes llenos de amor, sentir su apoyo en cada palabra, ha sido una experiencia que me marcó el alma”.

Joseline Rodríguez dijo también: “Con mi participación en Miss Universe Latina, ustedes me regalaron algo único. No sé cómo retribuir tanto cariño, pero sí sé que lo llevo en el corazón… y que hoy el pecho no me cabe de la emoción”.

