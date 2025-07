Mike Tyson confesó que estaba “drogado” cuando aceptó enfrentar a Jake Paul

En una entrevista reciente con Fox News, Mike Tyson reconoció que el acuerdo para enfrentar a Jake Paul lo firmó mientras se encontraba bajo los efectos del cannabis. Consultado directamente por el periodista Jackson Thompson sobre si había estado drogado en ese momento, Tyson fue tajante: “Absolutamente”.

Agregó además que, de haber estado sobrio, probablemente no habría aceptado el combate. “No lo creo. No, no lo habría hecho”, confesó el excampeón, quien explicó que el cannabis altera su juicio: “Sin cannabis, me involucro demasiado con mis emociones. Sin cannabis, soy muy objetivo”.

La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul generó una ola de reacciones encontradas tanto dentro como fuera del mundo del boxeo. El regreso del excampeón mundial a los cuadriláteros a los 58 años fue visto por muchos como un espectáculo polémico, no solo por su edad y dos décadas fuera de la actividad profesional, sino también por la evidente desventaja física frente a su oponente, el youtuber y boxeador Jake Paul, de 27 años.

Pese a las críticas previas al combate, la función fue un rotundo éxito comercial. Alcanzó cifras récord de audiencia y se convirtió en uno de los eventos de boxeo en vivo más vistos de los últimos tiempos, además de generar millonarias ganancias. Según reportes de medios estadounidenses, Tyson recibió una bolsa de aproximadamente $20 millones de dólares por su participación.

Sigue leyendo:

–Jake Paul venció a Julio César Chávez Jr. y sigue ganando terreno en el boxeo

–Tyson Fury planea salir del retiro una vez más para un nuevo combate

–Mike Tyson volvería al ring este año contra un legendario campeón de MMA