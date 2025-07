Abogado de Julio César Chávez Jr. asegura que están buscando eliminar los cargos en su contra

El abogado del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., Michael Goldstein, realizó un avance de la situación sobre la detención del pugilista y aseguró que se encuentran trabajando arduamente para poder eliminar los cargos que existen en su contra y con los que pretenden deportarlo de regreso a su país natal para que enfrente a la justicia azteca; esto luego de conocerse que tiene una orden de aprehensión desde 2023 por los cargos de estar presuntamente vinculado con la delincuencia organizada (específicamente con el Cártel de Sinaloa) y tráfico de armas.

Recordemos que Chávez Jr. fue detenido el pasado miércoles en la ciudad de Los Ángeles por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por haber superado el tiempo que le permitía su visa seguir dentro de los Estados Unidos; por lo que las autoridades realizaron dicho operativo justo días después de su combate contra Jake Paul.

Estas declaraciones del abogado defensor las realizó durante una entrevista ofrecida para el periodista Peniley Ramírez, del diario Reforma, donde aseguró que es una medida injusta debido a que su cliente ha vivido muchos años en Estados Unidos y está casado con una ciudadana estadounidense.

“Mi cliente ha vivido en Estados Unidos por años, está casado con una ciudadana estadounidense y estamos encaminándonos a que eliminen los cargos en su contra. Su detención contribuye a una retórica peligrosa y a una acusación frívola que busca crear titulares y aterrorizar a la comunidad latina”, expresó Goldstein en sus declaraciones.

El abogado de Julio César Chávez Jr. también se pornunció sobre la orden de detención que posee en México y que confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado viernes durante La Mañanera; destacó que ninguno de ellos tenía conocimiento sobre este hecho y mucho menos que estaba siendo vinculado con crímen organizado ni tráfico de armas.

El Gobierno estadounidense lo acusa de tener nexos con el Cartel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país. Crédito: John Locher | AP

“Es una locura. No puedo responder sobre esa acusación en México porque no tenemos ninguna información de ella. Espero que la presidenta sepa lo que es la presunción de inocencia y que una acusación no es lo mismo que probar un caso más allá de la duda razonable”, destacó.

Detención por arma de fuego

Para finalizar, Michael Goldstein recordó el momento en el que su defendido fue detenido por posesión ilegal de un rifle de asalto en enero de 2024; la llamada a la policía ocurrió por parte de su misma familia pero en ese momento no se emitieron mayores cargos en su contra.

“Pero no se acusó a mi cliente de ser un peligro. Sino que a su familia le preocupaba que atentara contra sí mismo. No hubiera vivido en la misma casa, no hubiera asistido a una pelea multitudinaria ni hubiera hecho un entrenamiento público”, concluyó el abogado.

