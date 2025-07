Julio César Chávez asegura que triunfo de Crawford sobre Canelo sería una “gran decepción”

El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez aseguró que el enfrentamiento entre el campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se convertirá en uno de los duelos más interesantes de los últimos años; aunque reconoció que sería un grave problema si el tapatío no se queda con el triunfo en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el canal KGTV, donde destacó que la clara diferencia en el peso entre ambas estrellas es una clara ventaja para el Canelo al ser su división natural; esto al considerar que Crawford está trabajando en subir de las 154 libras a las 168 libras y no tendría las suficientes capacidades para aguantar un combate de este nivel.

“No puedo decir. Pero creo que Canelo va a ganar, y si no gana sería una gran decepción. Definitivamente no (impactaría en su legado una derrota). Digo, le va a afectar en lo anímico porque no ganarle a Crawford se me hace una falta de respeto a él mismo”, expresó.

“Porque Canelo es un gran peleador, un peleador que se quita golpes, que pega fuerte, que va para adelante, un peleador inteligente y Crawford eso lo es pero creo que definitivamente para eso se hicieron las divisiones para pelear en cada peso”, agregó Julio César Chávez en sus declaraciones.

El múltiple campeón mundial sostuvo además que el Canelo Álvarez sería el rival más complicado en la carrera del Canelo Álvarez gracias a su resistencia y condición física que le permitiría poder tener una amplia ventaja al estar en el cuadrilátero; además de esto resaltó el poder en los puchos del peleador azteca.

“Crawford ha estado subiendo de categoría si lo vieron en su última pelea se vio pésimo, la verdad, con un peleador que no sé cómo se llama, es un peleador común y corriente y ganó decisión apretada. Imagínate con Canelo, si el Canelo está fuertísimo, nunca lo han noqueado, nunca lo han tumbado, ¿con qué le va a ganar Crawford?”, concluyó el legendario pugilista mexicano.

