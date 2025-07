Clarissa Molina se suma al furor por la mascarilla de esperma de salmón

La presentadora de televisión Clarissa Molina se ha sumado al furor del esperma de salmón para proteger el cutis y este domingo compartió en su cuenta en Instagram unas imágenes haciendo uso de una mascarilla con este producto.

En las historias que subió habló de cómo esperaba obtener buenos resultados con su aplicación, la cual duraba al menos tres horas en el rostro.

“Así va la mascarilla, voy a esperar un ratito más y me la quito”, dijo la integrante del programa El Gordo y la Flaca, de la cadena Univision.

Además de esto, la ex reina de belleza dijo: “Esta parte aquí le hace falta obviamente todavía”.

Pero, como bien dice el dicho, para ser bella hay que ver estrellas y debido a todo el tiempo que tuvo con ella se sentía inquieta: “Me la quiero quitar porque tengo un hambre”.

¿Por qué usar mascarilla con esperma de salmón?

Revistas como el Journal of Cosmetic Dermatology, el Dermatologic Surgery o el Journal of Drugs in Dermatology han hecho estudios referentes al PDRN, una molécula biológica que se extrae del esperma del salmón.

Según indican los expertos, hay varios beneficios de este componente:

Uno de ellos es que actúa a nivel celular promoviendo la proliferación de fibroblastos, las células responsables de producir colágeno y elastina.

Con su uso también se ayuda a la reparación de células dañadas y a la cicatrización, lo que lo hace útil para pieles con imperfecciones o post-procedimientos.

Otra ventaja que permite el uso del esperma de salmón es la gran cantidad de propiedades antiinflamatorias, lo que ayuda a calmar la piel irritada o enrojecida.

Por último, se habla de mejoras en la hidratación y elasticidad de la piel.

Debido a todos estos beneficios, la popularidad de estas mascarillas es cada vez mayor y sobre todo porque la gente ve a una gran cantidad de famosos haciendo su uso.

