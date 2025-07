Habló estadounidense que exige $1 millón por arresto en redada migratoria en Los Ángeles

Job García, ciudadano estadounidense de 37 años, exige una compensación de 1$ millón de dólares al gobierno federal tras haber sido arrestado por agentes migratorios durante una redada en el estacionamiento de un Home Depot en Los Ángeles.

La denuncia la difundió la cadena de noticias Telemundo, medio al que ofreció su testimonio y que difundió parte del incidente en video.

El hecho ocurrió el 19 de junio, cuando García —fotógrafo y estudiante de posgrado— observó cómo agentes de inmigración rodeaban un camión sin identificarse plenamente. Según declaró, comenzó a grabar con su celular mientras le pedía al ocupantes del vehículo que no abriera la puerta.

“Empecé a decirle al señor que no les abriera porque los agentes no le estaban diciendo quiénes eran ni de dónde venían”, relató.

En ese momento, uno de los agentes rompió el vidrio del camión con una vara de metal. En el video que García compartió en sus redes sociales, se ve cuando le grita al conductor que no coopere, hasta que los agentes se abalanzan sobre él y lo lanzan al piso.

“Cuando dije que no tenían derecho a hacer eso, se me aventó el agente y me tiró al piso. Me agarraron el teléfono y lo tiraron al suelo”, narró.

García ahora está siendo representado por el Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación, que ya envió una notificación formal al gobierno federal solicitando una indemnización por daños físicos, angustia emocional y pérdidas económicas. En la carta se asegura que los agentes no le dieron advertencia previa antes de someterlo.

“¿Esto es el fin de mi vida?”, se preguntó García durante la experiencia.

El abogado Ernest Herrera, representante de la organización, aseguró a Telemundo que el caso es un mensaje directo contra los abusos de las autoridades migratorias. “No vamos a tolerar tácticas agresivas ni abusos por parte de ICE o la patrulla fronteriza”, declaró.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ofreció una versión distinta. En un comunicado citado por Telemundo, la portavoz Tricia McLaughlin afirmó que García agredió y acosó verbalmente a un agente, razón por la cual fue arrestado por presunta agresión a un oficial federal.

En el mismo video de García se escucha a un agente decirle: “¿Quieres ir a la cárcel? Ok, lo tienes”.

El ciudadano estadounidense negó haber agredido a algún agente y sostuvo que lo único que hizo fue grabar y cuestionar un procedimiento irregular.

