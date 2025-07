Hombre con rifle de asalto atacó edificio de la Patrulla Fronteriza en Texas y terminó muerto

Un hombre armado fue asesinado este lunes tras abrir fuego contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas, en lo que las autoridades describen como un intento de emboscada contra funcionarios federales.

El tiroteo también dejó a un agente policial herido, aunque se encuentra en condición estable.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el incidente ocurrió en la entrada del edificio de la Patrulla Fronteriza y que el atacante fue “neutralizado” por la rápida reacción de los agentes fronterizos y de la policía local.

Según reportes de CNN y The New York Times, el sospechoso —aún no identificado— utilizó un rifle de asalto. Al inspeccionar su vehículo, las autoridades encontraron más armas de fuego, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un ataque planeado.

Funcionarios trabajan en la escena del tiroteo en la sede de la Patrulla Fronteriza en McAllen. Foto: Valerie González / AP

El Buró Federal de Investigaciones está a cargo de la investigación y las primeras indagaciones apuntan a que el agresor tenía como blanco directo a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, una de las principales agencias ejecutoras de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Este hecho ocurrió apenas tres días después de otro tiroteo en Alvarado, también en Texas, donde un oficial resultó herido cerca de un centro de detención de inmigrantes operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Ambos organismos, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dependen del Departamento de Seguridad Nacional y han intensificado operativos en todo el país como parte de una campaña masiva de deportaciones.

