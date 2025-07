La controversia que hay con Yailin La Más Viral por sus presentaciones en Europa 

El fin de semana fue bastante movido para Yailin La Más Viral, pues la han denunciado de no cumplir con una presentación en el Latino Gang Festival 2025, que se celebró en el Club Villa Thalia en Róterdam, en Holanda.

Luego de que no pudiera llegar a tiempo para este show, la dominicana lanzó un comunicado en su cuenta en Instagram en el que indicó: “Yo he hecho 10 trabajos y no me han pagado ni un peso. Encima querían ponerme en las sillas sin mesa, como si yo fuera a pelar guandules porque estaba repleta la discoteca y no me querían poner en un lugar bien, que digan la verdad: yo pedí mi dinero por todo lo que he hecho y me salen con que después de la gira. Si yo cumplí, tienen que pagarme ya y por eso están moldidos, rapa su maldita madre por pedir mi dinero que yo trabajé”.

La artista después de esto anunció que todos los shows que estaban programados con la productora, quedaron cancelados. “He cumplido mi parte, pero hasta el momento no se me ha pagado lo que corresponde. No canto de gratis. Mi trabajo y mi talento merecen respeto. Si no hay pago, no hay presentación”, dijo.

¿Y la productora que contrató a Yailin La Más Viral?

La empresa Bombón Productions dio su versión en redes sociales y explicó que sí le dieron el 50% del monto total que pidió, por lo que no entienden la razón por la que la intérprete de ‘Bing Bong’ no quiere presentarse.

Alegaron que la famosa llegó tarde al festival del sábado porque se quedó celebrando su cumpleaños y no tomó previsiones.

“Claro que te hemos pagado, ¿en qué cabeza cabe que una mujer tan interesada por su dinero va a hacer 10 actividades sin que se le adelante una parte de los pagos?”, escribieron.

Sigue leyendo:

· El cumpleaños de Yailin La Más Viral en Europa

· El encuentro entre Caramelo y Yailin en Premios Tu Música Urbano

· La India defiende a Yailin La Más Viral y explica qué fue lo que pasó en Premios Heat