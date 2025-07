Yailin La Más Viral es criticada por no presentarse en festival en Europa 

Yailin La Más Viral, cantante dominicana, ha causado revuelo luego de que no se presentara en el Latino Gang Festival 2025, que se celebró en el Club Villa Thalia en Róterdam, en Holanda.

La organización del evento publicó un comunicado en el que dejaron ver su molestia por el incumplimiento de la artista. “Lamentamos informar que la artista Yailin la más viral, aún no se ha presentado en el festival, a pesar de que todo su equipo de trabajo y el público llevan esperando desde hace horas”, escribieron.

En otra parte del texto, indicaron: “Consideramos esta situación una falta de respeto hacia el festival, hacia su público y hacia todo el personal involucrado”.

La artista subió un video en su cuenta en Instagram en el que aseguraba que en 30 min estaría en el sitio pautado para presentarse. Sin embargo, esto no ocurrió, por lo que muchos de sus fanáticos se decepcionaron, pues esperaban disfrutar de sus temas.

Luego de que no pudiera cantar en el evento, la joven contó en otra historia qué fue lo que sucedió. “Mis chivirikas, nos vemos en el after party. Queridas chivirikas, con el corazón en la mano les digo que estoy muy triste por no poder estar con ustedes a tiempo. El avión privado se retrasó y eso escapó completamente de mis manos”.

Además de esto, comentó: “Sé que me esperaban con ilusión, y yo también moría de ganas de verlos. Gracias por su paciencia y cariño”.

Los usuarios en redes sociales hablaron de esta situación y consideraron que debió tomar previsiones para que no ocurriera esto. “Ya ella buscó un culpable y fue el avión”, “Pero si ella iba en carro, ¿cómo se fue el avión privado? ¿Le salieron alas al carro?”, “¿Por qué tiene que decir avión privado si el punto es llegar al encuentro con los fanáticos?”, fueron algunas opiniones que se leyeron.

