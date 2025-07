Patrick Mahomes reveló haber recibido consejos de Tom Brady

Patrick Mahomes, quarterback tres veces campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs, aseveró este lunes que los consejos que Tom Brady le ha dado le han ayudado a ganarse el respeto del resto de futbolistas que integran la NFL.

Durante una entrevista que le hicieran a través de UpAndAdamsShow, Mahomes destacó la disposición que Brady, máximo ganador de Super Bowl de la NFL, seis con New England Patriots y uno con Tampa Bay Buccaneers, ha tenido para compartirle sus experiencias.

“He hablado bastante con Tom esta temporada baja, me parece genial que quiera darme consejos. No tenía por qué ser así. Él siempre me habla de ser uno mismo, por eso los chicos lo respetaban tanto y eso es todo lo que haré por el resto de mi carrera”, aseguró el mariscal de campo

“Es un gran tipo, le tengo mucho respeto, así que seguiré cualquier consejo que me dé. Él siempre habla de ser uno mismo. Cree, y yo también lo creo, que los chicos pueden detectar cuando no eres auténtico y no te esfuerzas. Eso es algo que él hacía a diario”, señaló.

El pasador también habló de que en los Chiefs están listos para tomar revancha luego de la derrota que sufrieron ante los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX de febrero pasado.

“Simplemente nos estamos divirtiendo de nuevo. Siento que el año pasado, no por presión, pero los chicos querían salir a ganar cada semana, no por el gusto, sino porque se supone que debíamos hacerlo. Ahora estamos listos para salir a divertirnos. Las victorias llegarán si jugamos como sabemos que podemos jugar”, subrayó.

El Jugador Más Valioso de los Super Bowl LIV, LVII y LVIII reconoció que para volver a ser campeones deberán emplearse a fondo, sobre todo por la exigencia que tendrán en el inicio de la temporada 2025 de la NFL, en que se medirán a Los Angeles Chargers en la Corinthians Arena de Sao Paulo, Brasil, el próximo 5 de septiembre.

“Primero vamos a Brasil para jugar contra los Chargers, que van a tener hambre de ganarnos, luego seguimos con la revancha del Super Bowl en la semana 2 contra los Eagles. Será un gran desafío para nosotros ver dónde estamos luego de esos partidos, pero creo que podremos salir y competir contra los mejores”, explicó.

Patrick Mahomes no ocultó su ansia por el arranque de la temporada para demostrar que los Chiefs, el equipo más dominante desde el 2020, está listo para recuperar el trono de la NFL.

“Siempre que pierdes te queda un sabor de boca que te hace querer salir a tomar revancha. Así que juguemos fútbol americano, afrontemos las cosas. Estamos listos para demostrar quiénes son los Kansas City Chiefs”, concluyó.

