Alfredo Adame revela por qué se alejó de sus hijos desde hace cuatro años

Alfredo Adame no tiene comunicación con sus hijos varones desde hace aproximadamente cuatro años, quienes además nacieron del amor que algún día existió con Mary Paz Banquells. Por ello, el actor ofreció una entrevista a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin para mencionar lo que ocurrió con Alejandro, Sebastián y Diego, lo que lo hizo alejarse por completo y no querer saber más de ellos nunca.

“La mamá los manipuló y los estuvo titireteando en mi contra. Yo dije: ‘Voy a esperar a que el más chavo tenga 18 años para que tenga madurez suficiente’. A la mamá le pedí el divorcio; dos años se quedó ahí –yo no quería arreglar nada–. Le di una casa. Cuando se fue la mamá, les dije: ‘El que se quiera quedar aquí tiene casa, coche, comida, cine con la novia, viajes, universidad’“, manifestó durante la conversación.

El exparticipante de “La Casa de los Famosos All-Stars” expresó que, en diversas ocasiones, llegó a recibir desplantes de sus hijos, tanto así que preferían pasar las fechas especiales con Mary Paz Banquells que con él. Sin embargo, no fue lo único, ya que ellos también le habían quitado la palabra sin aparente razón, según relató.

“El que se quiera ir tiene todo lo mismo; nada más lo único que quiero es que no sea motivo de desapego. De repente, pasaron algunas cosas y se van de la casa de repente un día, como muy contentos y todo. Mes y medio no me hablaron ni nada. Un día les hablé y les dije: ‘Oigan, también tienen papá’. Viene la Navidad. ‘Ok, Navidad, ¿la pasan con quién?’. No, pues que con mi mamá. Bueno, entonces el Año Nuevo conmigo”, dijo.

El galán de reconocidas telenovelas mexicanas explicó que, desde entonces, comenzaron a despreciarlo más y más, pero lo llamaban para pedirle dinero para los estudios y también cuando deseaban irse de viaje. Las cosas empeoraron cuando una persona de su entera confianza le dijo que, cuando él viajaba, supuestamente sus hijos se dirigían a su domicilio para tomar algunas cosas, venderlas y obtener dinero.

“‘No, preferimos con mi mamá’. Y luego cosas así. Me empezaban a hacer a un lado. Pero eso sí ‘papá me das para la universidad, papá me voy a ir a un viaje a Japón’. Y entonces yo empecé como que a medirle el agua a los tamales y luego hacían cosas medio raras hasta que un día el chofer me dice: ‘Oiga don Alfredo cada vez que usted se va de viaje vienen aquí y se roban cosas para irlas a vender’, impulsados por la mamá. Y entonces un día agarré y dije: ‘Se acabó y adiós'”, añadió.

