Lina Luaces, hija de Lili Estefan, gana el Miss Universe Cuba 2025

La modelo Lina Luaces, hija de la reconocida presentadora Lili Estefan, se coronó como la nueva Miss Universe Cuba 2025 y representará a la isla en la próxima edición del Miss Universo.

Luaces de 22 años representó a Santiago de Cuba y se alzó con el título del certamen celebrado en Miami. La joven reemplazará a Marianela Ancheta. La hija de la presentadora cubana tiene una fuerte carrera como modelo en Estados Unidos y aunque no nació en Cuba decidió representar al país en el que nacieron sus ancestros.

Ahora la modelo tiene la responsabilidad y el compromiso de representar a Cuba en el Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo. Por si fuera poco, Lina es la segunda mujer en ganar este título luego del regreso oficial del Cuba al Miss Universo tras 57 años de ausencia en el certamen.

Lina viajará a Tailandia en noviembre con la esperanza de convertirse en la primera representante de Cuba en ganar el Miss Universo.

Tras la coronación, la organización Miss Universe Cuba celebró el triunfo de Lina Luaces con una publicación en su cuenta oficial de Instagram: “Lina Luaces (@linaluaces ) la nueva Miss Universe Cuba 2025 🇨🇺nos recuerda que la verdadera belleza radica en la confianza y la pasión. ¡Un nuevo capítulo comienza!”.

Hasta el momento de la publicación de esta nota ni Lina Luaces ni Lili Estefan se han pronunciado por el triunfo. Sin embargo, una de las que sí celebró la coronación de Lina fue la conductora dominicana Clarissa Molina, conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ junto con Lili Estefan.

“Te lo ganaste. Cuba tiene una gran representante en el próximo Miss Universo. No te diste por vencida nunca en el camino, esta corona te la has ganado a pulso y mucho trabajo que nadie ve. Very proud of you Lina”, escribió Molina en el post de Miss Universe Cuba.

Los comentarios en el post se dividieron entre los muchos usuarios que celebraron el triunfo de Luaces mientras que otros especulan que el hecho de que la modelo es hija de una reconocida personalidad de televisión influyó en el resultado del certamen.

En una entrevista previa para Telemundo, Lina Luaces habló sobre su preparación para el Miss Universe Cuba y aseguró que está trabajando para forjar un nombre propio y que no solo esté encasillado al apellido de su familia. Como ya sabemos Lina Luaces es hija de la famosa presentadora Lili Estefan y además sobrina de los artistas y productores musicales Emilio y Gloria Estefan, todos de origen cubano.

Yo siento que este proyecto para mí es hacer mi nombre propio, que no solamente soy la hija de alguien (Lili Estefan), la sobrina de alguien, que yo soy Lina Luaces, que eso es suficiente y yo lo voy a lograr”.

