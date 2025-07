Johnny Depp recuerda abusos de su madre y revela cómo influyeron en su rol como padre

El actor Johnny Depp volvió a abrir su corazón al hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida, los abusos físicos y psicológicos que sufrió por parte de su madre, Betty Sue Palmer, durante su infancia.

Las revelaciones las hizo durante una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph, donde el protagonista de Pirates of the Caribbean aseguró que esas experiencias no solo lo marcaron, sino que definieron la manera en que ha criado a sus propios hijos.

“Me golpeó con un palo, con un zapato, con un cenicero, con un teléfono… no importaba”, declaró el actor de de 62 años. Sin embargo, aseguró que le agradece esa etapa, pues le enseñó cómo no debe tratarse a un hijo.

Depp confiesa cómo lso abusos marcaron su vida

“Me enseñó a no criar niños. Solo hice lo contrario de lo que ella hizo”, declaró Depp durante la entrevista.

Depp es padre de Lily-Rose Depp, de 26 años, y Jack Depp, de 23, a quienes tuvo con su expareja, la cantante y modelo francesa Vanessa Paradis. En la enrevista, el actor recordó con cariño el tiempo que pasaron como familia en el sur de Francia, lejos de los reflectores, donde pudo ejercer plenamente su rol de padre.

Fue la primera vez que sentí que tenía un hogar”, confesó Johnny Depp.

Su pleito legal con Amber Heard

El actor también reflexionó sobre su carrera y cómo su infancia lo preparó para enfrentar situaciones complejas, como su despido de la saga Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore tras su mediática disputa legal con el diario The Sun y su exesposa Amber Heard.

“Me dijeron que querían que renunciara, pero si creen que pueden hacerme más daño del que ya he sufrido, están muy equivocados”, dijo con firmeza el actor estadounidense.

Sobre los múltiples señalamientos en su contra, Depp reconoció que han sido duros, pero afirmó que ha aprendido a lidiar con el odio y que no guarda rencor.

“Odiar a alguien es una gran responsabilidad a la que aferrarse”, precisó la estrella de Hollywood.

Esta no es la primera vez que el actor habla del trauma infantil. Durante el juicio por difamación contra Heard en 2022, describió a su madre como una mujer “cruel” cuyo abuso psicológico, en ocasiones, era peor que los golpes.

“Con el dolor físico aprendes a lidiar. Aprendes a aceptarlo”, declaró en su momento.

Las revelaciones de Depp dan nueva luz sobre el proceso de sanación que ha vivido y sobre cómo convirtió su dolor en una motivación para ser un mejor padre.

